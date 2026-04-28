По НПЗ в Туапсе в ночь на 28 апреля снова нанесли удар беспилотники, передает корреспондент RTVI. В результате начался пожар.

Как сообщает Алексей Казанников, беспилотную опасность объявили около 1.00 мск.

«Судя по звукам, атакует уже не один десяток БПЛА, скорее всего, легкомоторного типа. Город практически полностью обесточен. Похоже, что ударили по тем немногим резервуарам, что оставались целыми», — рассказал корреспондент.

По данным оперштаба Краснодарского края, пожар начался в результате падения обломков беспилотника. В тушении принимали участие 122 человека и 39 единиц техники. Пострадавших нет.

Напомним, во время налета в ночь на 16 апреля в Туапсе погибли девушка и девочка 14 лет. Обломки дронов упали на жилые дома и предприятия в районе морского порта. На тушение масштабного пожара ушло три дня. 19 апреля стало известно об утечке нефтепродуктов в реку Туапсе, часть из которых попали в Черное море.

В следующий раз удар по порту беспилотники нанесли в ночь на 20 апреля. Жертвой налета стал один мужчина. В порту начался пожар.