В результате ночной атаки БПЛА на Туапсе в городском порту погиб один мужчина, еще один пострадал, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По данным Минобороны, в общей сложности за ночь системы ПВО уничтожили 112 беспилотников над разными регионами России.

«В морском порту, по предварительной информации, погиб один мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным. Еще один — пострадал, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал в своем телеграм-канале глава Кубани.

По его словам, в порту вспыхнул пожар, а обломки БПЛА повредили окна в начальной школе, детском саду, музее, церкви и многоквартирном доме, а также газовую трубу. На всех объектах работают оперативные службы.

По данным Shot, после полуночи над Краснодарским краем прогремело несколько десятков взрывов, больше всего — в районе Туапсе.

Прокуратура Кубани сообщила о том, что в туапсинском морском порту есть повреждения транспортной инфраструктуры. Другие подробности не приводятся.

В ночь на 16 апреля БПЛА ударили по морскому терминалу Туапсе — пожар тушили более 150 человек с привлечением 49 единиц техники. Возгорание ликвидировали к 19 апреля. Тогда же нефтепродукты попали в реку Туапсе — специалисты установили 750 метров боновых заграждений и пять устройств для сбора нефти, не допустив выхода загрязнения в море. Кроме того, тогда в результате удара по городу погибли два человека.

Вечером 19 апреля в Брянской области дрон-камикадзе ударил по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Зерново Суземского района, двое мирных жителей получили ранения и были госпитализированы, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Он добавил, что утром 20 апреля в регионе объявляли ракетную и беспилотную тревогу — в том числе отдельно по Климовскому району. Угроза была снята в течение нескольких минут. «Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены семь вражеских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил губернатор.

По данным Министерства обороны России, с 20:00 мск 19 апреля по 07:00 мск 20 апреля средства ПВО перехватили и уничтожили 112 беспилотников над Астраханской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.