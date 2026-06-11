В Москве стартовала серия стратегических сессий, организованных для прогнозирования кадровых потребностей экономики до 2033 года. В рамках встреч с представителями различных отраслей обсуждаются текущие тенденции, дефицит специалистов, требования работодателей к навыкам новых сотрудников, а также вопросы подготовки и переподготовки кадров.

Как сообщила заместитель мэра Москвы Мария Багреева, по поручению Владимира Путина правительство России совместно с регионами ежегодно обновляет семилетний кадровый прогноз. Эти данные определяют направления обучения в вузах и колледжах по востребованным профессиям. В этом году Москва впервые проводит подобные отраслевые сессии, чтобы напрямую обсудить с бизнесом актуальные тенденции и запросы рынка труда, что должно повысить качество прогноза и сделать подготовку специалистов более адресной.

Первая встреча — «Лаборатория розничной торговли» — была посвящена кадровым запросам столичного ретейла. В ней приняли участие представители крупнейших работодателей, включая X5, «Магнит», «М.Видео», а также экспертное сообщество и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. Багреева подчеркнула, что розничная торговля является одной из крупнейших отраслей столицы: по итогам 2025 года в ней было занято более 830 тысяч человек (почти 10% от всех работающих москвичей). За последние семь лет отрасль претерпела трансформацию: на фоне автоматизации и развития онлайн-торговли штат сотрудников сократился на 208 тысяч человек с 2019 года. При этом наблюдается рост занятости в сферах электронной коммерции, доставки, логистики и IT — за пять лет число работников здесь увеличилось примерно на 42 тысячи человек.

В ходе сессии участники обсудили ключевые тренды в продовольственной и непродовольственной рознице, трансформацию востребованных специальностей и источники роста производительности труда.

Аналогичные мероприятия пройдут во всех ключевых секторах экономики Москвы. Их результаты лягут в основу прогноза потребности города в кадрах до 2033 года и стратегии кадрового обеспечения до 2036 года.

Важность прямого диалога с бизнесом для экономического планирования подчёркивают и эксперты. Старший управляющий директор Сбербанка Михаил Матовников отметил, что без подобных консультаций невозможно сформировать достоверный прогноз. Александр Сафонов из Всероссийского научно-исследовательского института труда уверен, что живое общение даёт более полное представление о ситуации и качественно дополняет результаты исследований.

Вице-президент «М.Видео» Тагир Калимуллин добавил, что отраслевые мероприятия позволяют определить ключевые задачи и внушают надежду на принятие регуляторных решений для преодоления озвученных проблем. Мария Багреева также заключила, что экономическое планирование на государственном уровне должно проходить в тесном контакте с бизнесом, поскольку его видение будущего часто отличается от представлений руководителей ведомств.

Екатерина Бузаджи