В ночь на 16 апреля в результате атаки БПЛА на Туапсе погибли двое детей пяти и 14 лет, еще двое взрослых получили ранения и госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Позднее он уточнил, что одной из жертв 14-ть, а вторая совершеннолетняя.

«Террористическая атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших», — написал он утром в своем телеграм-канале.

Кондратьев также поручил главе муниципального округа Сергею Бойко оказать семьям всю необходимую помощь.

По словам губернатора, в городе повреждены шесть жилых домов — пять частных и один многоквартирный. Обломки дронов также упали на территории предприятий в районе морского порта.

UPD: позднее глава Краснодарского края уточнил, что «после разбора завалов и работы экспертов» в Туапсе выяснилось, что одной из погибших 14 лет, а вторая — это «взрослая девушка, ее личность устанавливают». Общее число пострадавших возросло до семи. Кроме того, в Туапсинском округе ввели режим ЧС, а обломки БПЛА повредили 24 частных домов, шесть многоэтажек, два учебных учреждения и музыкальная школа. Кроме того, отметил Кондратьев, в Сочи повреждены два частных и один многоквартирный дома, частичные повреждения получил детский сад в Дагомысе. Кроме того, в результате падения обломков БПЛА загорелось гражданское судно в Новороссийске, пострадал один человек.

О гибели двух человек в результате атаки беспилотников в своем телеграм-канале написал и Бойко. «Приношу свои глубокие и искренние соболезнования семьям погибших», — написал он.

Глава города уточнил, что лично объехал наиболее пострадавшие участки города и формирует рабочие группы для подомового обхода и оценки ущерба.

В одной из школ власти открыли пункт временного размещения для жителей. Во всех городских школах и образовательных учреждениях были отменены занятия в первую смену, в детских садах организованы дежурные группы.

Угроза атаки беспилотников была объявлена и в Сочи. В поселке Лоо обломки дронов упали по нескольким адресам: в одном из случаев повреждены навес и окна двухэтажного частного дома, пострадавших нет.

Мэр Сочи Андрей Прошунин призвал жителей укрываться в комнатах без окон или в цокольных этажах зданий и воздержаться от съемки работы ПВО и обломков. Угрозу атаки в Сочи сняли в 06:54 мск, в Туапсе — в 07:28 мск.

По данным Министерства обороны России, за ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 207 украинских беспилотников над Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над Черным и Азовским морями.

На время атаки аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика прекратили прием и выпуск самолетов. В 07:08 мск Росавиация сообщила о снятии ограничений во всех трех аэропортах.