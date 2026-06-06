Великобритания отказалась от прямых закупок российской нефти, но теперь приобретает произведенные из нее в странах Азиатско-Тихоокеанского региона нефтепродукты. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью для «VK Видео» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Знаете, есть такая фраза: «беспринципные люди». Когда у них все хорошо, они хотят кому-нибудь сделать плохо. Вот они нам сделали плохо, отказались от нашей нефти, наших нефтепродуктов. Когда им стало плохо, когда на рынке дефицит и у них не хватает нефти, бензина, дизельного топлива, тут же забыли про принципы, что Россия «плохая». Давайте покупать обратно», — сказал он, отвечая на вопрос о решении Лондона разрешить импорт дизеля и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах.

По словам Новака, России «не сильно жарко или холодно» от того, будет ли Британия покупать российские энергоресурсы. «Нам абсолютно все равно. Мы и так не поставляем туда ничего», — указал он.

Как отметил Новак, вопрос заключается в том, что британские власти хотят покупать нефтепродукты из нефти, которую Россия поставляет странам Азии и региона Тихого океана, например в Индию, «и уже оттуда покупать нефтепродукты, выработанные из нашей нефти».

Вице-премьер напомнил, что после введения санкций против российской нефти Москва переориентировала ее экспорт в дружественные государства — Китай, Индию и страны Африки.

«В целом мы работаем в настоящее время в основном с дружественными странами и не испытываем проблем. Почему — потому что российская нефть и российские нефтепродукты очень востребованы на рынках. И особенно сегодня, когда на рынках дефицит из-за того, что в Ормузском проливе горлышко закрылось», — добавил Новак.

В мае британское правительство сообщило о выпуске бессрочной лицензии, которая выводит из-под действия санкций в отношении России импорт дизельного и авиационного топлива, произведенных из российской нефти в третьих странах. Соответствующее решение было принято на фоне опасений по поводу сбоя поставок и роста цен из-за продолжающейся фактической блокады Ормузского пролива. В то же время публично власти Соединенного Королевства не стали объяснять причины такого шага.

После критики со стороны оппозиции и Украины министр торговли Великобритании Крис Брайант заявил, что решение о смягчении нефтяных санкций против РФ было реализовано «неуклюже». Он взял на себя вину за произошедшее и извинился перед депутатами парламента. Брайант заверил, что власти стремятся усилить режим санкций, а не ослабить его.

Премьер Великобритании Кир Стармер выступил в защиту принятого решения. Он сказал депутатам, что это равносильно «усилению давления на Россию», и указал, что «ни одна из существующих санкций не отменяется».

В Кремле сочли проявлением прагматизма решение Британии разрешить импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в третьих странах.