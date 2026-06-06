Москва видит попытки армянских властей добиться снятия с выборов крупнейшего оппозиционного движения «Сильная Армения», а также партии «Процветающая Армения». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Поступает информация, что вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. Видим попытки армянских властей пойти на преступление против демократии — принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения „Сильная Армения“, а также партии „Процветающая Армения“», — сказала она.

Если решение о недопуске оппозиционных сил к выборам будет принято, то граждан республики «лишат права выбора будущего своей страны», указала Захарова. В таком случае в Армении будет реализован «антидемократический сценарий», что поставит под сомнение легитимность избирательного процесса в целом, подчеркнула дипломат.

В Москве ожидают, «что в Ереване не на словах, а на деле будут следовать демократическим процедурам», добавила Захарова.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов призвал политические силы, участвующие в выборах, обратиться в Центральную избирательную комиссию с просьбой исключить из реестра партий блоки «Сильная Армения», «Армения» и партию «Процветающая Армения». На следующий день ЦИК республики отклонил требование главы партии «Республика» Арама Саркисяна об отмене регистрации блока «Сильная Армения».

В воскресенье, 7 июня, в Армении пройдут парламентские выборы. В них участвуют пять кандидатов: правящая партия «Гражданский договор» во главе с Пашиняном, блок «Армения» Роберта Кочаряна, «Сильная Армения» под руководством бизнесмена Самвела Карапетяна, «Процветающая Армения» во главе с Гагиком Царукяном и партия «Крылья единства», возглавляемая Арманом Татояном.

Согласно результатам опросов, «Гражданский договор» продолжает сохранять лидирующие позиции. В то же время оппозиционные силы в случае объединения смогут в сумме набрать больше голосов, чем правящая партия.

Предыдущие досрочные выборы в Армении прошли в июне 2021 года. Тогда победу одержала партия «Гражданский договор», получилв 53,92% голосов и заняв 72 депутатских кресла.

Никол Пашинян занимает пост премьера Армении с 2018 года.