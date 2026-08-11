В России нет смысла формально усложнять задания Единого госэкзамена, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, комментируя предложение помощника президента, бывшего министра образования и науки Андрея Фурсенко. По мнению депутата, это не решит проблему большого числа стобалльников и не повлияет на распределение бюджетных мест в вузах. Вместо этого он предложил увеличить долю нетиповых заданий.

Ранее Фурсенко в разговоре с журналистом Александром Юнашевым сказал, что ЕГЭ нужно менять, если слишком много выпускников получают максимальные баллы. По его словам, в такой ситуации становится сложнее различать уровень абитуриентов. «Если возникает большое количество 100-балльников, надо менять ЕГЭ. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится», — сказал он.

Помощник президента также заявил, что задания следует усложнять, а от значительной части олимпиад — постепенно отказываться, поскольку они «себя девальвировали». На замечание журналиста о том, что за такую реформу «проклянут родители выпускников», экс-министр ответил: «Слушайте, а сейчас они не проклинают? Когда, вроде бы, мальчик, девочка получили 300 баллов, а оказывается, что они не могут поступить в вуз, потому что таких много».

Смолин с таким подходом не согласился.

«В 2026 году количество стобалльников увеличилось, если память мне не изменяет, на две тысячи. Но при этом это никак не сказывается на количестве бюджетных мест в вузах. В чем смысл усложнения заданий, если студенты, пусть с меньшими баллами, но все равно будут поступать на бюджетные места — мне непонятно», — заявил он.

Второй аргумент депутата связан с рынком репетиторства. По его словам, если задания усложнят, частные преподаватели довольно быстро адаптируются и начнут готовить школьников уже к новой модели экзамена. «Соответственно, увеличатся доходы репетиторов», — отметил Смолин.

Вместо формального усложнения заданий он предложил иное — прежде всего для предметов естественно-научного цикла.

«Я бы давал больше нетиповых заданий. Именно нетиповые задания, то есть те, на которые нельзя надрессировать и которые выявляют реальную способность, скажем, к математике, физике или химии, позволят нам отобрать большее количество творческих ребят», — пояснил парламентарий.

О перспективах отмены ЕГЭ

По мнению депутата, критика ЕГЭ в российской политике усиливается, однако на практике сфера его применения только расширяется.

«ЕГЭ критиковал [спикер ГД] Вячеслав Володин в присутствии председателя правительства. Но после этого Госдума приняла ряд законов, которые реально увеличивают значение и сферу применения ЕГЭ», — напомнил депутат.

Смолин считает, что в ближайшее время единый госэкзамен отменять не будут. При этом он выступил за то, чтобы сохранить ЕГЭ как возможность для желающих, но отказаться от него как от обязательной формы для всех.

«Если парень или девушка непременно хотят в московский или питерский вуз, никто не мешает им сдать экзамен в форме ЕГЭ. Но если они собираются поступать в вуз в своем регионе, тем более в колледж, — нет никакой необходимости заставлять людей последние два года тратить на подготовку к ЕГЭ, фактически бросив изучение других предметов», — сказал депутат.

По его словам, это самый мягкий вариант реформы, но даже он пока не выглядит реалистичным.

Об олимпиадах

Комментируя тезис Фурсенко о девальвации олимпиад, Смолин заявил, что число победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников в 2026 году выросло примерно на 260 человек — это, как он утверждает, примерно в восемь раз меньше прироста числа стобалльников ЕГЭ.

Обсуждать сообщения в интернете о возможности купить результат олимпиады депутат не стал. В целом же он назвал олимпиадный путь поступления в вузы более перспективным, чем через ЕГЭ.