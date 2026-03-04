Несмотря на заявления защитников ЕГЭ о победе над коррупцией при поступлении в вузы, расходы семей от этого меньше не стали. Таким мнением в беседе с RTVI поделился лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов. Он не исключил, что сложившаяся ситуация может быть выгодна чиновникам, потому что позволяет не повышать зарплаты педагогам.

«Авторы и сторонники ЕГЭ расскажут какие угодно “страшилки”, лишь бы защитить свое детище. Они твердят, что ЕГЭ позволил исключить коррупцию при поступлении. Хорошо, но расходы родителей не уменьшились. Им приходится платить репетиторам, много и постоянно. Начиная уже со средней школы, когда идет подготовка к ОГЭ. Учеба в старших классах — это уже не учеба, а сплошное натаскивание на ЕГЭ, в том числе и за деньги. Поборы просто перешли в легальное поле», — заявил парламентарий.

Миронова особо возмутило то, что за 25 лет существования единого госэкзамена его так и не привели в соответствие со школьной программой, что «наводит на мысли»: «Кому-то выгоден огромный рынок репетиторских услуг? Или это способ дать педагогам подзаработать, не повышая зарплаты?».

Собеседник RTVI отметил: чиновники утверждают, что альтернатив ЕГЭ нет, но на самом деле они «просто отказываются их обсуждать». При этом «есть зарубежный опыт, есть советский опыт», добавил Миронов.

Альтернативу лидер «Справедливой России» видит в независимых предметных комиссиях с участием специалистов: такой формат, по его мнению, позволил бы одновременно исключить коррупцию и сохранить возможность поступать в любой вуз страны.

«Но любые предложения отметаются с порога. Но если уж вы так уперлись в ЕГЭ, тогда хотя бы сделайте его соответствующим школьной программе. И требованиям вузов, которые массово отчисляют “натасканных” на ЕГЭ стобалльников. Они ведь нужных для учебы знаний не получали, только к ЕГЭ готовились. ЕГЭ сегодня оторван и от школьной, и от вузовской системы. И это давно надо исправлять. Тогда, возможно, к единому госэкзамену было бы меньше претензий», — резюмировал он.

4 марта один из создателей ЕГЭ, министр образования России в 1998—2004 годах и президент РУДН Владимир Филиппов в интервью РИА Новости занял противоположную позицию. Он предупредил, что отмена единого госэкзамена вернет абитуриентов к необходимости ездить сдавать вступительные в каждый конкретный вуз при среднем конкурсе 1:5 по стране, а значит — к платным подготовительным курсам при институтах и репетиторам из числа их преподавателей.

Способные выпускники из регионов, по его оценке, просто не станут рисковать и не поедут в сильные вузы с конкурсом 1:10, а значительная часть мест на дефицитных специальностях вновь окажется занята «по звонкам от начальства».

Филиппов также заявил, что ЕГЭ — единственный универсальный инструмент оценки качества школьного образования: без него «четверка» по физике в одной школе и в другой будут означать принципиально разные вещи. «Я считаю, что абсолютное большинство населения не готово идти на эти жертвы», — подчеркнул он.

Эту позицию раскритиковал первый замглавы думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его словам, ЕГЭ, вопреки словам его защитников, на деле не решает проблему коррупции при поступлении в вузы, а удобен он лишь чиновникам, так как является «паровозом для мошенничества».

Парламентарий также оспорил тезис о том, что ЕГЭ снижает затраты семей на подготовку к поступлению. По его оценке, в 2024 году расходы на репетиторов из-за единого госэкзамена составили около 450 млрд рублей.