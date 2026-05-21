Власти Казахстана спишут гражданам штрафы на несколько миллиардов тенге в рамках первой для республики масштабной административной амнистии. Об этом сообщила депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Снежанна Имашева, передает Tengrinews.kz.

Пакет законопроектов об амнистии принят в работу в связи с принятием новой Конституции Казахстана. Рассмотреть и принять поправки планируется до конца июня.

По словам Имашевой, списать планируется в основном штрафы, наложенные органами внутренних дел, большинство — за нарушение правил дорожного движения. Также будут аннулированы начисленные пени.

Под амнистию не попадут нарушения, которые создают угрозу жизни и здоровью людей: проезд на красный свет, превышение скорости, управление автомобилем в пьяном виде.

«Но езда без ремня безопасности, пользование телефоном [за рулем] — эти штрафы могут подпасть под амнистию», — уточнила депутат.

Мажилис также рассмотрит проект уголовной амнистии по проступкам и преступлениям небольшой или средней тяжести, при совершении которых ущерб отсутствовал либо был полностью возмещен. По тяжким и особо тяжким преступлениям предлагается сократить сроки наказания при условии полного возмещения ущерба.

В начале мая замминистра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов говорил, что уголовная амнистия не будет применяться к лицам, совершившим экстремистские и террористические преступления, пытки, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также к заочно осужденным.

В марте президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил провести амнистию по уголовным и административным правонарушениям, не представляющим угрозы безопасности граждан и государства. Депутат Снежанна Имашева говорила, что амнистия может затронуть 17 тыс. человек.