Министерство иностранных дел Германии на протяжении двух часов оставалось без интернета и телефонной связи, предположительно, из-за сбоя в работе оборудования. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным собеседников журнала, инцидент произошел вечером 19 мая. Сотрудники внешнеполитического ведомства столкнулись с невозможностью отправлять сообщения по электронной почте и совершать звонки по телефону. В то же время ситуационный центр министерства оказался недоступен по регулярным каналам связи.

Сбой продлился около двух часов, говорится в статье.

По предварительным данным, версия о хакерской атаке не рассматривается. Как пишет Spiegel, причиной сбоя могла стать неисправность в работе нового оборудования на серверах министерства, которое установили в ходе плановой замены.

В апреле немецкие СМИ сообщили, что спецслужбы ФРГ расследуют масштабную фишинговую кампанию, направленную против пользователей мессенджера Signal. В качестве одной из версий рассматривается причастность Москвы.