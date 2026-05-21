Абсолютное большинство российских интернет-пользователей (95%) регулярно смотрят длинные горизонтальные видео на различных онлайн-платформах. При этом главным видеосервисом страны стал VK Видео — его выбирает 61% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского исследования АЦ ВЦИОМ, с которыми ознакомился RTVI.

Согласно данным аналитиков, расстановка сил на рынке видеохостингов в России сейчас выглядит так:

VK Видео 61% пользователей;

RUTUBE 49%;

YouTube 44%.

VK Видео также удерживает лидерство по регулярности просмотров: раз в неделю и чаще платформу включает каждый второй опрошенный (50%). На втором месте по этому показателю находится YouTube (42%), на третьем RUTUBE (35%). Кроме того, VK Видео возглавил рейтинг спонтанной известности (его без подсказки вспомнили 57% участников опроса).

YouTube теряет зрителей

Исследование зафиксировало масштабный отток аудитории с американского видеохостинга. YouTube стал абсолютным лидером по потере пользователей: 43% респондентов признались, что раньше смотрели там видео, но сейчас полностью отказались от платформы. Для сравнения, у российских аналогов (VK Видео, RUTUBE, «Дзен», «Одноклассники») аналогичный показатель переключения аудитории значительно ниже и составляет всего 13—20%.

Телевидение уходит в сеть

Исследователи также оценили отношение россиян к традиционному ТВ. Выяснилось, что 39% интернет-пользователей смотрят телевизионный контент в сети как в записи, так и через прямые трансляции эфира.

При этом мнения граждан о будущем классического вещания разделились практически поровну:

45% опрошенных верят, что онлайн-видеосервисы со временем полностью заменят традиционное телевидение;

44% респондентов считают такой сценарий невозможным.

Примечательно, что среди консервативной аудитории, которая сегодня включает ТВ-каналы исключительно на телевизоре, почти треть (30%) также признают, что интернет-платформы в будущем потеснят привычный эфир.