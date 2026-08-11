Бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич скончался в возрасте 79 лет. О смерти политика сообщила его семья, пишет польское издание Rzeczpospolita.

По данным газеты, в последние годы Милинкевич жил за пределами Белоруссии. В ноябре 2025 года он перенес сложную операцию, после которой длительное время находился в тяжелом состоянии.

У Милинкевича остались жена, двое сыновей и внучка. Политическую деятельность ему удавалось совмещать с общественной работой и наукой — он является автором около 65 научных трудов по квантовой электронике и лазерной технике, а также публикаций по истории, культуре и архитектуре Белоруссии.

Баскетбол, починка часов и поиски могилы короля

Милинкевич родился 25 июля 1947 года в Гродно в семье учителя. Его предки участвовали в восстании 1863 года и подвергались репрессиям со стороны царских властей, а дед был активистом белорусского движения в 1920-х годах. До 16 лет будущий политик носил отцовскую фамилию Баран, но потом сменил ее на материнскую.

В молодости Милинкевич увлекался баскетболом. В 1968-1969 годах он становился чемпионом БССР в составе гродненской команды, а в середине 1990-х возглавлял баскетбольный клуб «Гродно-93».

В 1969 году Милинкевич окончил физико-математический факультет Гродненского педагогического института. В 1976 году он защитил диссертацию о генерации сверхмощных лазерных импульсов и получил степень кандидата физико-математических наук. С 1978 по 2000 год работал доцентом физического факультета Гродненского университета, а в начале 1980-х возглавлял кафедру физики в университете алжирского города Сетиф.

Милинкевич проходил стажировки в университетах Франции и США, изучал вопросы местного самоуправления в Польше, методы образования в Великобритании и опыт развития спорта в Канаде. Он выступал с докладами в Европарламенте и Еврокомиссии. Помимо белорусского, политик свободно владел русским, английским, французским и польским языками.

В 1990-х годах Милинкевич занимал пост заместителя председателя Гродненского городского исполнительного комитета, курируя вопросы образования, культуры, здравоохранения, молодежной политики, спорта, СМИ и международных отношений.

С 1996 года он руководил гродненским общественным объединением «Ратуша», занимался восстановлением башенных часов XV-XVI веков и поисками места захоронения последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского.

«Лидеров не выбирают, ими становятся»

В 2001 году Милинкевич возглавил избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Семена Домаша.

В 2005 году демократическая оппозиция выдвинула Милинкевича единым кандидатом на президентские выборы-2006. Согласно официальным данным Центризбиркома, он набрал около 6% голосов и занял второе место после переизбиравшегося Александра Лукашенко.

Не все представители оппозиционного лагеря высоко оценивали роль Милинкевича. Лидер Либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич в 2006 году называл его «слабым и малоизвестным» кандидатом.

«Лидеров не выбирают, ими становятся», — говорил Гайдукевич, комментируя выдвижение Милинкевича.

В апреле 2006 года политика арестовали на 15 суток после митинга в память о жертвах чернобыльской катастрофы. Власти обвинили его в организации несанкционированной акции протеста.

После выборов Милинкевич возглавил движение «За свободу», которым руководил до 2016 года.

«Беларусь — последний бастион России на Западе. Путин не подчинит Украину, но за Беларусь будет бороться», — прогнозировал тогда политик в интервью Rzeczpospolita.

Перед президентскими выборами 2010 года Милинкевич сначала заявлял о готовности вновь выдвинуться, но затем отказался от участия и поддержал других представителей оппозиции — Григория Костусева, Юрия Глушакова и Алексея Михалевича. Свое решение политик объяснил отсутствием единства в оппозиционном движении и несовершенством избирательного законодательства, которое, по его мнению, не позволяло провести свободные выборы.

В 2012 году Милинкевичу отказали в регистрации кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси. В 2014 году он допускал участие в президентских выборах 2015 года, однако потом официально отказался как от выдвижения, так и от поддержки других кандидатов.

«Рыцарь свободы»

В 2015 году Милинкевича рассматривали на должность ректора Европейского гуманитарного университета, однако на выборах он уступил американцу Дэвиду Поллику. По словам политика, после этого решения университет перестал служить интересам Беларуси.

В 2017 году Милинкевич зарегистрировал в Варшаве фонд «Вольны беларускі ўніверсітэт» («Свободный белорусский университет») и стал канцлером этой организации. В 2024 году КГБ Беларуси признал ее «экстремистским формированием», МВД республики внесло в соответствующий список.

В 2006 году Милинкевич получил премию имени Сахарова «За свободу мысли», учрежденную Европарламентом, а в 2007-м — польскую премию «Рыцарь свободы». Он также был награжден нагрудным знаком «За заслуги перед польской культурой» и медалью Франциска Скорины.