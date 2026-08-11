Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана выплатить компенсации за ущерб и гибель людей в результате войн, атак и протестов за последние 50 лет. Это стало ответом на условия Тегерана для заключения мирного соглашения и может осложнить переговоры об открытии Ормузского пролива, пишет Reuters.

«Мы собираемся потребовать денег за ущерб, который они нанесли за 50-летний период», — заявил Трамп журналистам в Белом доме. По его словам, компенсации должны покрывать в том числе гибель мирных демонстрантов и американских военнослужащих в регионе.

«Если ущерб должен быть возмещен, я думаю, Иран должен его возместить», — добавил президент США.

Говоря о подавлении протестов в Иране в конце 2025 года и в 2026 году, Трамп заявил, что к шести неделям назад иранские власти якобы убили около 52 тыс. демонстрантов. При этом американское агентство Human Rights Activists News Agency (HRANA) в феврале оценивало число погибших примерно в 7 тыс. человек, включая около 6,5 тыс. протестующих.

Трамп также потребовал от Ирана компенсировать семьям 17 американских военнослужащих, погибших при атаке на эсминец USS Cole в Йемене в октябре 2000 года.

«Что касается переговоров с Ираном, Иран должен нести ответственность за ущерб и гибель людей в Ливане, Сирии, Йемене и Газе!» — написал Трамп в Truth Social.

Ранее Тегеран потребовал от Вашингтона компенсаций, снятия санкций и прекращения военных угроз. Иранские власти заявили, что близки к заключению соглашения с Оманом о новых правилах судоходства через Ормузский пролив. При этом Тегеран настаивает, что до открытия пролива США должны выполнить его условия.

В понедельник цены на нефть выросли примерно на 5% на фоне новых требований Трампа, которые снизили ожидания скорого соглашения.

Ормузский пролив остается закрытым

Через Ормузский пролив до начала конфликта проходило около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. С начала войны судоходство по нему фактически заблокировано, что привело к росту цен на нефть и усилило инфляционное давление.

В понедельник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что переговоры с Оманом проходят «плавно и конструктивно». По его словам, стороны согласовали карту нового маршрута судоходства, однако ряд технических вопросов пока остается нерешенным.

Стороны также обсуждают оплату услуг, связанных с безопасностью судоходства, защитой окружающей среды, морским обслуживанием и борьбой с преступностью. Американские чиновники ранее заявляли, что Вашингтон не согласится на соглашение, которое позволит Тегерану взимать плату за проход через пролив.

При этом Трамп в понедельник вновь заявил, что Ормузский пролив открыт и находится под контролем США. «Единственные, кто сейчас контролирует Ормузский пролив, — это ВМС США», — сказал он.

Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении огня в июне. Однако в июле США вновь ввели блокаду иранского судоходства, что Тегеран расценил как нарушение перемирия. В ответ Иран нанес ракетные и беспилотные удары по союзникам США в регионе, а также начал атаковать коммерческие суда, проходящие через пролив без разрешения Тегерана.