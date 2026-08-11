Румынская АЭС «Чернаводэ» готовится к остановке второго реактора из-за рекордного обмеления Дуная, уровень воды у станции опустился до критической отметки. Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на заявление директора Национального управления «Воды Румынии» Сорина Рындашу.

По его словам, в районе станции зафиксировано понижение воды до -230 см, что является историческим минимумом.

«Мы никогда не сталкивались с такими значениями, с такими низкими расходами воды», — заявил Рындашу в эфире Digi24.

Дебит Дуная на входе в Румынию упал ниже 1,4 тысячи кубометров в секунду, а в зоне водозабора станции расход может снизиться до 280 кубометров в секунду. Румынская компания Nuclearelectrica уже сообщила на биржу, что контролируемая остановка энергоблока возможна утром 13 августа.

«Если в утро 13 августа остановка реактора станет неизбежной, об этом будет сообщено публично», — говорится в заявлении.

Причиной названы дальнейшее падение уровня Дуная и прогнозы Национального института гидрологии и водного хозяйства. При этом издание Cotidianul со ссылкой на источник в Nuclearelectrica сообщает, что решение об остановке могут принять уже 12 августа.

Остановка реактора может продлиться не менее двух недель, предупредил Рындашу. По его словам, ситуация не изменится как минимум еще неделю, плюс неделя потом потребуется для нивелирования последствий. Осадков в ближайшие дни не ожидается, в том числе в Австрии, выше по течению Дуная.

Ситуация с обмелением Дуная — часть более широкого климатического кризиса, охватившего Юго-Восточную Европу. По данным румынских СМИ, лето 2026 года стало одним из самых жарких и засушливых за последние десятилетия.

В Румынии и соседних странах фиксируются рекордные температуры — в Бухаресте столбики термометров поднимались выше +40°C. Аномальная жара привела к массовым лесным пожарам, снижению урожайности и росту энергопотребления из-за кондиционеров, которые создали дополнительную нагрузку на энергосистему страны.

Министерство энергетики Румынии уже подготовило комплекс мер для компенсации выпадающих мощностей. В их числе:

увеличение импорта электроэнергии,

вывод из резерва энергоблока Ровинари 4,

использование дополнительных мощностей Hidroelectrica,

в крайнем случае — ограничение потребления для крупных промышленных потребителей в вечерние часы.

Власти призвали население и предприятия к добровольному сокращению энергопотребления. Как сообщает ZF, из-за остановки реактора отопительный сезон в Румынии может начаться позже обычного, поскольку часть запланированных объемов газа может быть перенаправлена на нужды энергосистемы.

Работы по расчистке и углублению дна Дуная в критических точках уже не могут предотвратить остановку, пояснил Рындашу. Однако они позволят сократить сроки простоя реактора на два-три дня после того, как уровень воды начнет восстанавливаться. За последние семь дней было вынуто около 100 тысяч кубометров грунта.