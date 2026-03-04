Единый государственный экзамен (ЕГЭ), вопреки словам его защитников, на деле не решает проблему коррупции при поступлении в вузы, а удобен он лишь чиновникам, так как является «паровозом для мошенничества». Таким мнением в беседе с RTVI поделился первый замглавы думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Ранее один из создателей ЕГЭ, министр образования России в 1998—2004 годах и президент РУДН Владимир Филиппов в интервью РИА Новости заявил, что отмена единого госэкзамена повлечет за собой возврат к системе, при которой абитуриентам придется ехать сдавать вступительные в каждый конкретный вуз, записываться на платные подготовительные курсы при этих учреждениях или искать репетиторов из числа их преподавателей. По его словам, многие способные выпускники вряд ли в этой ситуации поедут из регионов в сильные вузы, так как там будет серьезный конкурс. Филиппов уверен, что в случае отмены ЕГЭ значительная часть мест на дефицитных специальностях вновь окажется занята «по звонкам от начальства». «Считаю, что абсолютное большинство населения не готово идти на эти жертвы», — сказал он.

Смолин, комментируя слова Филиппова, усомнился в том, что ЕГЭ решает проблему коррупции при поступлении в вузы.

«Это наиболее распространенный и стандартный аргумент в пользу единого государственного экзамена. То есть политическая элита России расписалась в своей неспособности бороться с коррупцией и считает, что другого способа бороться с коррупцией, кроме ЕГЭ, нет», — отметил депутат.

Парламентарий также оспорил тезис о том, что ЕГЭ снижает затраты семей на подготовку к поступлению. По его оценке, в 2024 году расходы на репетиторов из-за единого госэкзамена составили около 450 млрд рублей.

«Это сопоставимо с затратами федерального бюджета страны на образование. Соответственно, теперь, после того как были приняты новые законы, затраты на репетиторов будут только расти. Но ЕГЭ отличается от обычного экзамена тем, что это еще и технологии. Даже парню или девушке, которые хорошо знают предмет, нужно еще и специально дрессироваться на эти новые технологии», — считает парламентарий.

В качестве примера Смолин привел ситуацию с профильной математикой — экзаменом, который сам считает лучшим среди всех ЕГЭ. Он рассказал, что прошлым летом составители во главе с Иваном Ященко включили в него нетиповые задания, чтобы проверить, кто действительно умеет мыслить, а не просто натренирован на шаблоны.

«Результат был таков, что, естественно, возмутились родители и репетиторы. Одни: почему, зачем мы [платили], если нельзя этому научить, надрессировать, а другие возмутились тем, что поставлена под сомнение эффективность их работы. Этим отличается настоящий, творческий экзамен от ЕГЭ, который состоит из типовых заданий. И это, повторяю, лучший ЕГЭ — математика», — подчеркнул Смолин.

Гуманитарные же ЕГЭ — по истории, обществознанию, литературе — депутат и вовсе считает имеющими «отдаленное отношение к настоящему гуманитарному образованию»: по его словам, в заданиях по истории он не встретил ни одного вопроса на понимание исторического процесса.

Альтернативу Смолин видит в независимом экзамене с участием преподавателя профильного вуза, школьного учителя и представителя другого вуза. Такой формат, по его мнению, позволяет абитуриенту показать не натренированность, а реальный кругозор: какие книги читал, как думает, как переживает материал.