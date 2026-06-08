NtechLab и Angels IT объединили свои программные решения для борьбы с несанкционированными свалками мусора. Теперь городские камеры смогут фиксировать нарушения в режиме реального времени, а штрафные постановления — формироваться и направляться нарушителям автоматически.

В основе системы — интеграция платформы NTech City, которая анализирует видеопоток с помощью ИИ и выявляет нарушения на контейнерных площадках, с информационной системой «Ангел: Административная практика». После того как алгоритм фиксирует нарушение, данные передаются в систему Angels IT, которая автоматически формирует постановление о штрафе и направляет его нарушителю через межведомственное электронное взаимодействие.

Система уже прошла пилотные испытания в трех российских регионах. Полномасштабный запуск готовится в ближайшее время, сообщил гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук.

По словам гендиректора Angels IT Романа Попова, решение автоматизирует всю цепочку — от выявления нарушения до применения административных санкций.