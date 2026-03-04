Минпросвещения России решило ввести для 9-классников устный экзамен по истории и допускать к государственной итоговой аттестации только после его успешной сдачи. Новшество планируют запустить с учебного года 2027-2028. Инициатива активизировала дискуссию об эффективности системы ОГЭ/ЕГЭ и вариантах ее отмены. В частности, за это выступили в Совете Федерации. Подробности — в материале RTVI.

Вернуться к тому, что было раньше

Комментируя идею Минпросвещения, член комитета Совфеда по науке и образованию Айрат Гибатдинов (КПРФ) призвал отказаться от нынешней системы ОГЭ/ЕГЭ и вернуть старую экзаменационную систему с вытягиванием билетов и устными ответами, передает ТАСС.

Сенатор считает, что школьники и так перегружены и «с утра до ночи готовятся к ОГЭ/ЕГЭ», а с введением нового устного экзамена будут еще больше нервничать.

При этом сама форма дополнительного тестирования, придуманного для допуска к основной аттестации, приведет к тому, что история будет изучаться лишь «для галочки перед ОГЭ», рассудил он.

«В нынешнем виде ЕГЭ просто не имеет права на существование. <…> А ведь самое лучшее уже было создано. Необходимо вернуться к нормальным билетам, устным ответам, зачетам — как было раньше», — заявил Гибатдинов.

Как полагает сенатор, система образования, которая была еще в СССР и оставалась в России вплоть до перехода на Болонский процесс и введения ОГЭ/ЕГЭ, «готовила грамотных, думающих специалистов», которые «реально двигали страну вперед».

Однако после замены прежней системы на новую в 2000-х годах образование, по оценке сенатора, «превратилось в сплошную гонку за баллами».

«И что мы видим? Система явно не работает: качество знаний падает, дети выгорают, учителя в стрессе, а вместо реального глубокого понимания предметов появилось натаскивание на тесты», — заключил Гибатдинов.

Создатель ЕГЭ назвал главные риски его отмены

Один из создателей ЕГЭ, бывший министр образования России в 1998-2004 годах Владимир Филиппов сказал в интервью РИА Новости, что сторонники отмены нынешней системы не говорят о том, что ждет в этом случае абитуриентов и их родителей. Тогда надо будет сдавать экзамены в каждый конкретный вуз, а это значит, что поступающим придется идти на платные подготовительные курсы при вузах, либо заниматься с частными репетиторами из учебных заведений, убежден он.

При этом вернутся коррупция и поступление «по блату», продолжил Филиппов, который ныне является президентом РУДН.

«Надо понимать, что значительная часть мест на дефицитные специальности будет занята по звонкам от начальства», — сказал он.

Филиппов добавил, что при высоком конкурсе будет много не поступивших — четыре из пяти человек будут оставаться за бортом каждый год поступления. При этом многие способные дети из регионов просто не будут рисковать и откажутся от мысли поступать в сильные вузы, полагает экс-министр.

Система ЕГЭ, по мнению Филиппова, сделала высшее образование доступным для всех, а поступление в вузы — более объективным и менее дорогостоящим. Он отметил, что против ЕГЭ были многие преподаватели и руководители вузов, которые при прежней системе «зарабатывали на абитуриентах, их семьях, занимаясь репетиторством».

«ЕГЭ закрыл эту коррупционную нишу репетиторства», — подытожил Филиппов.

Он высказал мнение, что «абсолютное большинство населения не готово идти на эти жертвы» и что власть понимает все риски отмены ЕГЭ.

Проблемы с ЕГЭ и новый экзамен по истории

Единый государственный экзамен (ЕГЭ), объединивший выпускные и вступительные экзамены в одно тестирование, был впервые введен в отдельных регионах России в 2001 году. На экспериментальной основе он проводился до 2008 года, расширяя охват и по территориям, и по предметам. С 2009 года ЕГЭ является обязательным и основным во всех российских школах.

С тех пор в Госдуму неоднократно вносились законопроекты об отмене ЕГЭ, но они не получали поддержки правительства и отклонялись. В Кремле заявили в прошлом году, что не участвуют в этой дискуссии и за комментариями по теме предложили обращаться в Министерство образования и науки.

В январе Минпросвещения озаботилось ростом числа ресурсов с готовыми ответами на прошлые варианты ЕГЭ, которые школьники, их родители и репетиторы активно используют для подготовки к экзамену. В ведомстве решили, что это нарушает принцип самостоятельности и предложили внести эти ресурсы к запрещенной информации — наравне с порнографией, описанием способов суицида, изготовления наркотиков, взрывчатки и оружия и т.д.

В марте глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что с учебного года 2027-2028 вступит в силу требование для 9-классников сдавать устный экзамен по истории перед ОГЭ.

«Это единый устный экзамен для всех школьников. Напомню, что в ЕГЭ введено историческое сочинение, и мы дополняем общую проверку и изложение материала в 9-м классе в устном экзамене», — сказал он на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

В министерстве пояснили, что модели проведения этого экзамена уже разрабатываются и будут соответствовать содержанию государственных учебников по истории. Учителей обещают ознакомить с форматом уже в предстоящем учебном году 2026-2027.