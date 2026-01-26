Министерство просвещения России предложило запретить популярные у школьников сайты с ответами на ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад, в том числе прошлых лет, а также на задания из федеральных учебников, обратил внимание «Коммерсантъ». Законопроект об этом отправлен на педагогическую экспертизу, сбор замечаний закроют 5 февраля.

В случае принятия закона, перечисленные в нем материалы попадут в единый реестр запрещенной к распространению информации — наравне с порнографией, ЛГБТ*-пропагандой, описанием способов суицида, изготовления наркотиков, взрывчатки и оружия и т.д.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что рост числа ресурсов с готовыми решениями нарушает принцип самостоятельности, способствует практике списывания и создает неравные условия между теми, кто выполняет задания «добросовестно» и «недобросовестно».

«Целью предлагаемых изменений является создание правового механизма ограничения распространения информации, способной негативно повлиять на качество освоения общеобразовательных программ, а также на результаты олимпиад, проводимых для учащихся», — сказано в записке.

Предполагается, что Минпросвещения само будет вправе блокировать информацию с ответами на задания из учебников и учебных пособий, а также на задания олимпиад. Что же касается полномочий по запрету публикации ответов на задания государственной итоговой аттестации, то они будут закреплены за Рособрнадзором.

Как пишет «Ъ», под запрет «очевидным образом» попадут сайты, предлагающие доступ к базам ответов на домашние задания, известные как ГДЗ (готовые домашние задания). Это, по сути, современные оцифрованные «решебники» — наследники бумажных сборников ответов, популярных еще с 1990-х годов.

Изначально «решебники» позиционировались как вспомогательные пособия для родителей и учителей, но сами школьники начали массово пользоваться ими для списывания, рассказывает газета. Она отмечает, что сейчас популярные ресурсы предлагают учащимся подписку на эти базы ответов примерно за 60 рублей в сутки.

В Минпросвещения заявляют, что поправки «не предполагают полного запрета любых вспомогательных материалов», пишет издание. Однако по законопроекту ведомства даже задания ЕГЭ и олимпиад прошлых лет вместе с ответами к ним предполагается блокировать.

«Сделает потенциально виноватым каждого»

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты высказали опасение, что запрет лишит добросовестных школьников возможности «натаскаться», например, при подготовке к сложным заданиям олимпиад. Как сказала основательница онлайн-школы «Литбез» Кристина Степаненко, именно «по заданиям и решениям прошлых лет педагоги ориентируются и готовят ребят».

Степаненко также отметила, что сайты с ГДЗ, которые взялись запрещать, уже проигрывают конкуренцию нейросетям и поисковикам со встроенным ИИ.

Также специалисты опасаются, что под запрет могут попасть блоги самих преподавателей, которые разбирают сложные задания экзаменов и олимпиад, и даже обсуждения самих школьников в соцсетях, связанные с заданиями на экзаменах.

«Если не конкретизировать нормы законопроекта, он сделает потенциально виноватым каждого, кто имеет хотя бы косвенное отношение к экзаменам», — сказал газете руководитель проекта «Независимая лаборатория образования», исследователь ЕГЭ Антон Чубуков.

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России