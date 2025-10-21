Минобрнауки России планирует повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы в 2026-2027 учебном году. Соответствующий проект приказа размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

В соответствии с документом, будет повышено минимальное количество баллов ЕГЭ по следующим предметам:

химия (40 баллов),

биология (40 баллов),

физика (41 балл),

информатика (46 баллов),

история (40 баллов),

иностранный язык (40 баллов).

Минобрнауки сообщает, что изменения затронут лишь 1% абитуриентов. Как пояснили в ведомстве, соответствующее решение принято для повышения качества образования, включая платное обучение, и основано на анализе приемной кампании 2025/26 года.

Минимальные баллы ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, географии, обществознанию и литературе сохранятся на действующем уровне.

В начале марта сообщалось, что в трех регионах России планируется провести эксперимент по сдаче только двух из четырех экзаменов после девятого класса — по русскому языку и математике. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова назвала это решение первым шагом к отмене ЕГЭ.

В сентябре депутаты единогласно приняли законопроект о бесплатном обучении рабочим профессиям для девятиклассников, получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ.