Государственная дума в первом чтении единогласно приняла законопроект, который предусматривает возможность бесплатно обучиться рабочей профессии для девятиклассников, не сдавших основной государственный экзамен в рамках ГИА, передает корреспондент RTVI. Законопроект поддержали 382 депутата.

Обучающиеся, получившие неудовлетворительные результаты на ОГЭ по программам основного общего образования, будут иметь возможность бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки по рабочим профессиям и должностям служащих.

Перечень профессий и образовательных организаций, где ученики будут обучаться, определят регионы, исходя из потребностей рынка труда, рассказала журналистам соавтор законопроекта вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

При этом закрепляется право лиц, прошедших профессиональное обучение и получивших свидетельство о квалификации, сдать обязательные экзамены (ЕГЭ) и получить аттестат об основном общем образовании, пояснила во время обсуждения глава комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых.

Законопроект также наделяет Министерство просвещения правом устанавливать особый порядок сдачи экзаменов, в частности количество предметов, для получения аттестата об основном общем образовании.

В целях восполнения острого дефицита рабочих кадров в стране необходима не только популяризация рабочих профессий, но и обеспечение расширения возможностей получения этих профессий, причем получения бесплатного, отмечает комитет Госдумы по просвещению.

«Они приехали в большие города доставщиками, разносчиками пиццы. Мы не должны терять этих детей. Вот в чем дело… Это впервые — разблокировка тупиковой ветви», — сказала Белых.

Парламентарий также обратила внимание на то, что «до 18 лет ребенок находится в образовательной организации, а потом он отчисляется; есть дети, которые и не смогут сдать (экзамены), а квалификационное свидетельство у него будет, он будет работать и повышать свое мастерство».

«Ежегодно несколько тысяч детей не могут сдать экзамен (в 9 классе) даже с третьей попытки, и теряются в теневой экономике. Это неприемлемо», — комментировала законопроект его соавтор вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

В случае дальнейшего одобрения закон вступит в силу с 1 января 2026 года.