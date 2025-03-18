В 2025 году в трех регионах России пройдет эксперимент по сдаче только двух из четырех экзаменов после 9-го класса. Такой закон Госдума приняла во втором и в третьем чтениях. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова заявила RTVI, что это первый шаг к отмене ЕГЭ.

Закон о сокращении числа обязательных государственных экзаменов (ОГЭ) поддержали 359 депутатов, 56 проголосовали против, один воздержался. Упрощенный порядок сдачи ОГЭ начнет применяться в трех регионах уже в 2025 году.

Накануне стало известно, что число регионов, участвующих в эксперименте, уменьшилось в четыре раза. Изначально список состоял из пяти регионов, после чего перечень расширили до 12 субъектов. Теперь же в нем осталось только трое участников — Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область.

«Количество участвующих регионов уменьшилось в четыре раза, потому что, ведя диалог с правительством, мы попросили правительство изучить, проанализировать ситуацию, связанную с качеством образования в каждом регионе, который принял участие в эксперименте», — пояснил на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин.

На итоговой аттестации по окончании 9-го класса школьники сдают ОГЭ по четырем предметам — «Русский язык», «Математика» и еще два на выбор. Согласно принятому закону, для получения аттестата девятиклассникам, которые уходят из школы или поступают в колледж, нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике.

«Станет ли эксперимент привычной практикой, станет понятно в ноябре текущего года. Мы заложили в законопроекте акт правительства, который установит факторы успеха или неуспеха этого эксперимента. Нам важно не навредить — задача улучшать», — заявила RTVI вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Принятый закон — это первый шаг к отмене ЕГЭ, считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Это по факту первый шаг на пути, возможно, к тому, чтобы если мы увидим, что эксперимент удался, то это приведет к тому, что можно поднимать дальше вопрос о том, нужен ли ЕГЭ в нашей стране», — заявила парламентарий RTVI.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заверил, что ход эксперимента будет находиться на контроле ведомства.

«Мы будем мониторить, подведем итоги. Я предлагаю, может быть летом, когда пройдет эксперимент, вместе собраться с экспертами обсудить и подумать о дальнейших шагах», — сказал министр во время обсуждения.

«Эксперимент надо проводить на кошках, а не на детях»

Согласно закону, регионы, где проводится эксперимент, определят «минимальные баллы» для успешной сдачи экзаменов. На их основе будут проводить конкурсный отбор как в колледжи, так и в 10-е классы. Депутаты также прописали право региональных властей «резервировать» часть бюджетных мест в колледжах для выпускников местных школ и проводить для них отдельный конкурс.

Ученики, не набравшие минимум по результатам ГИА-9 для перехода в 10-й класс, получат преимущество при поступлении в колледжи «на бюджет». При этом, согласно закону, власти регионов, участвующих в эксперименте, смогут устанавливать перечень профессий для поступления в колледжи без учета результатов экзаменов по итогам 9 класса и при наличии аттестата.

«Мы благодарны правительству и Минпросвещения, которое улучшило закон, точнее уменьшило его потенциальный вред в четыре раза — с 12 до трех регионов. Но этот закон хотят распространить на всю страну и мы будем голосовать решительно против», — заявил, выступая от имени фракции КПРФ, депутат Госдумы Олег Смолин.

Во время обсуждения законопроекта в начале марта депутаты Госдумы от КПРФ обратили внимание на то, что в законе «забыли» инвалидов.