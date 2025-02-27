Комитет Госдумы по просвещению поддержал поправки, расширяющие список регионов, в которых можно будет сдавать экзамен по двум предметам — по русскому и по математике — в рамках государственной итоговой аттестации в 9 классе (ГИА-9). Новый порядок сдачи обязательных государственных экзаменов (ОГЭ) начнет применяться уже в 2025 году.

Речь идет о тех, кто после 9 класса поступают в колледжи или заканчивают обучение в школах. В 11-ти регионах им будет разрешено сдавать не четыре предмета, как сейчас, а только два — русский язык и математику.

Такой эксперимент предусмотрен законопроектом, который Госдума в феврале приняла в первом чтении. Изначально он должен был охватить пять регионов: Москву, Санкт-Петербург, Ростовскую и Тюменскую области, а также Республику Северная Осетия — Алания.

Ко второму чтению думский комитет по просвещению поддержал поправки, увеличившие число субъектов, участвующих в эксперименте. Это было сделано в ответ на «многочисленные обращения от других регионов», рассказала журналистам глава комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых.

По ее словам, в список добавлены Краснодарский край, Липецкая, Саратовская и Кемеровская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Камчатка.

Зачем упрощать ОГЭ

Авторы законопроекта считают, что упрощенная модель ОГЭ позволит максимально увеличить число школьников, получающих аттестат об основном общем образовании, а также число поступающих после 9 класса в колледжи и техникумы для получения рабочих специальностей.

При нынешнем порядке сдачи ОГЭ около 100 тыс. школьников ежегодно не продолжают обучение после 9 класса, говорится в пояснительной записке к документу со ссылкой на данные Рособрнадзора. Там указано, что действующая сейчас система «конкурса аттестатов» при поступлении в колледжи, а также высокая готовность абитуриентов переезжать в другие места для получения образования снижают возможности тех, кто хочет продолжать учебу, оставаясь в родном регионе.

При голосовании в первом чтении законопроект поддержал 361 депутат, 55 проголосовали против, двое воздержались.

Противники инициативы, в том числе глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, посчитали, что предлагаемый эксперимент противоречит самой концепции существующей итоговой аттестации.

Некоторые депутаты высказали опасение, что новый порядок сдачи ОГЭ может привести к искусственному сокращению 10-х классов школ.