Дискуссии об отмене ЕГЭ будут продолжаться, пока в стране существует система образования, а с чем точно «пора прекращать», так это с превращением экзамена в «полицейскую операцию». Об этом заявил RTVI вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Так депутат прокомментировал высказывание спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что «надо заканчивать» дискуссию о возможности отказа от ЕГЭ.

«Я так понял, что Валентина Ивановна имела в виду как раз, чтобы ЕГЭ перестал носить характер полицейской спецоперации — с этим точно пора прекращать. А дискуссии о том, каким образом оценивать знания детей, будут идти ровно столько, сколько в стране существует система образования, и предложения по отмене ЕГЭ, безусловно, будут совершенствоваться так же, как и ЕГЭ», — сказал Толстой.

Тему возможного отказа от ЕГЭ подняла на заседании Совфеда сенатор Людмила Нарусова. Матвиенко в ответ призвала прекратить эту дискуссию, если никто не может предложить ничего лучшего на замену.

«Что касается Единого государственного экзамена, коллеги, мне кажется, что надо заканчивать эту дискуссию. Если у кого-то есть лучшие предложения, давайте их предложим. Все критикуют, но никто ничего не предлагает» , — процитировал спикера Совфеда «Интерфакс».

Вместе с тем Матвиенко признала, что формат экзамена требует доработки.

«Другое дело, что надо усовершенствовать ЕГЭ с точки зрения качества этого экзамена, вопросов, которые там есть, соответствия школьной программе, чтобы он не превращался в ответы типа угадайки. Давайте над этим поработаем», — предложила она.

Также Матвиенко сказала, что «ЕГЭ, любой экзамен — это лотерея», и ответы на нем могут не отражать реальных знаний ребенка, если он, например, разволновался.

«Мне кажется, средняя оценка по аттестату должна обязательно учитываться при поступлении в вузы», — заключила спикер Совфеда, чем сорвала аплодисменты в зале.

Как в России хотят отменить ЕГЭ

ЕГЭ официально ввели во всех российских школах в 2009 году в качестве выпускного и вступительного экзаменов. Целью такого шага называли среди прочего искоренение коррупции в школах и вузах. В последние годы стали множиться скандальные случаи с процедурами досмотров, проведения самого экзамена и его результатами.

В Госдуму неоднократно вносились законопроекты об отмене ЕГЭ, но они не получали поддержки правительства и отклонялись. Очередные поправки на этот счет предложил в июне 2024 года глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

В январе этого года Нилов, называющий себя «ярым противником» Единого госэкзамена, выразил убеждение, что в России уже начался процесс отказа от ЕГЭ. «Мы наблюдаем, как меняется система анализа знаний, в том числе с внедрением интегральной оценки», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в конце января, что в Кремле тема отмены ЕГЭ «не обсуждается» и переадресовал ее правительству и министерству образования.