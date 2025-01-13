Кремль не обсуждает отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ), поскольку «не является участником этой дискуссии». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эта тема не обсуждается в Кремле. Все-таки эту тему должны обсуждать в правительстве, прежде всего Минобр», — сказал он (цитата по телеграм-каналу радиостанции «Маяк»).

12 января глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов выразил убежденность, что в России уже начался процесс отказа от ЕГЭ. «Мы наблюдаем, как меняется система анализа знаний, в том числе с внедрением интегральной оценки», — сказал парламентарий.

Он назвал себя «ярым противником» Единого госэкзамена и предположил, что в России появится новый формат оценки знания школьников. В его основу войдут лучшие стороны ЕГЭ, советской и российской систем образования, считает Нилов.

В Общественной палате и Российской академии образования обсуждают возможность введения интегральной оценки знаний выпускников, но отменять ЕГЭ в 2025 году не планируется, заявила «Звезде» зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

Президент Российской академии образования Ольга Васильева поддержала введение интегральной оценки в школах, но отметила, что реальной альтернативы ЕГЭ сейчас нет. Она отметила, что внедрение этого формата сильно изменило российскую систему образования, и «слишком резкие решения сегодня просто неуместны». В числе прочего ЕГЭ дал возможность выпускникам подавать документы сразу в несколько вузов по всей стране, отметила Васильева.

В июне в Госдуму был внесен законопроект об отказе от ЕГЭ и замене его на государственную итоговую аттестацию, осенью его отклонили. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не получило ни одного предложения, которое бы улучшило положение выпускников при сдаче ЕГЭ.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в начале декабря заявил, что ЕГЭ нанес российской системе образования «контузию и травму минимум на 20 лет». Он также раскритиковал Болонскую систему образования, суть которой выражается в создании единых образовательных стандартов. Зюганов назвал ее худшим решением, которое можно было придумать для России.