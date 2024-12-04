Единый государственный экзамен (ЕГЭ) нанес России «травму», которая не заживет в стране еще минимум 20 лет. Такое мнение высказал лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на полях форума ВТБ «Россия зовет!».

По мнению политика, болонская система образования стала худшим решением, которое только можно было придумать для России.

«Нам втащили болонку (болонскую систему — прим. RTVI), ЕГЭ. Это худшее, что можно было придумать. Завод вы можете взорвать и за два года отстроить. А если вы взорвете образование, которое готовит новое поколение, вы взорвете целое поколение. Контузия и травма на 20 лет минимум», — заявил Зюганов изданию URA.RU.

Он добавил, что нельзя стать великой державой, имея «слабую экономику и плохое образование».

Вопрос об отмене ЕГЭ в российских школах уже поднимали в Госдуме. В июне парламентарии фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли на рассмотрение законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. По мнению депутатов, единый госэкзамен вызывает у школьников и их родителей стресс. Также из-за ЕГЭ с каждым годом фиксируется увеличение количества суицидов среди подростков, кроме того, проведение такого экзамена требует от государства значительных расходов, следовало из пояснительной записки.

В конце октября Госдума рассмотрела и отклонила этот законопроект.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ноябре предложил обсудить вопрос целесообразности проведения обязательного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9 классов школ, которые не собираются переходить в 10 класс, а планируют поступать в средние учебные заведения — колледжи, техникумы, училища.