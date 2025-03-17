Количество регионов, где пройдет эксперимент по сдаче только двух из четырех экзаменов для девятиклассников, сократился до трех: Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В первом чтении в списке упоминались пять регионов, ко второму чтению он расширился до 12: Москва, Санкт-Петербург, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Тюменская области, Кузбасс, Камчатка, Кубань, Северная Осетия — Алания и ЯНАО.

Как пояснил Володин, правительство определило критерии готовности субъектов России, которым соответствует лишь три региона: «Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область — это будет репрезентативно».

Документ, как объяснил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков журналистам, вернется во второе чтение для рассмотрения поправок. Вероятно, во вторник, 18 марта, законопроект примут сразу во втором и третьем чтении.

Согласно тексту законопроекта, в рамках эксперимента девятиклассникам можно будет сдавать экзамен по двум предметам — по русскому и по математике. Это будет касаться лишь тех школьников, которые не будут учиться в 10-11 классах, а решили поступать в колледжи и техникумы.

Для детей, которые хотят учиться в 10-11 классах, никаких изменений не предполагается — для них четыре экзамена остаются обязательными. Им, как и прежде, до 1 марта нужно будет определиться с перечнем двух предметов по выбору, которые они будут сдавать после 9 класса, кроме обязательных русского языка и математики. По информации Рособрнадзора, ежегодно около 100 тыс. детей уходят из школ после сдачи аттестационных экзаменов в девятом классе.