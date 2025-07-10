Люблинский суд Москвы запретил распространять в сети информацию о продаже ответов на Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Основной государственный экзамен (ОГЭ) и Всероссийские проверочные работы (ВПР). Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

С соответствующим иском в суд обратился Люблинский межрайонный прокурор. Поводом для этого стало выявление противоправных интернет-ресурсов, распространявших ответы на задания ЕГЭ, ОГЭ и ВПР, проводимых в 2025 году.

В начале июня представители Рособрнадзора официально опровергли информацию о возможной утечке экзаменационных материалов ЕГЭ до начала испытаний. Заявление ведомства было вызвано распространением в соцсетях фотографий, выдаваемых за подлинные варианты заданий по обществознанию, экзамен по которому состоялся 2 июня.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что используемая система доставки контрольно-измерительных материалов (КИМ) в образовательные учреждения полностью исключает возможность их преждевременного распространения. Ведомство также подтвердило отсутствие дублирования заданий между регионами с разными часовыми поясами и напомнило о правовых последствиях публикации КИМ в сети, включая отмену результатов экзамена.

В 2025 году основной период проведения ЕГЭ проходил с 23 мая по 11 июня. С 16 по 23 июня предусматривались резервные сроки для сдачи всех учебных предметов, а также дополнительные дни — 3-4 июля — для пересдачи выпускниками одного из предметов по их выбору.

В этом году как и в прошлом среди предметов по выбору лидировали обществознание, информатика и биология. При этом резко вырос интерес к профильной математике. Как пояснил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, такая динамика отражает потребности рынка труда, испытывающего дефицит квалифицированных специалистов в инженерной и IT-сферах.