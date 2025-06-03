Обеспечить утечку контрольных измерительных материалов (КИМ) до начала проведения ЕГЭ с технической точки зрения не представляется возможным, заявили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора. Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости» утверждал, что в сети появились сканы реальных вариантов экзамена по обществознанию.

«Фактически фото контрольных измерительных материалов, появляющиеся в сети Интернет, не являются сливами, так как появляются после самих экзаменов», — пояснил Рособрнадзор.

Ведомство также назвало «мифом» заявления о том, что задания между различными часовыми поясами совпадают. Кроме того, каждый материал обладает уникальной подложкой, позволяющей определить, в каких регионе, школе и кабинете автор снимка сдавал экзамен.

Случаи появления изображений КИМ в публичном пространстве отслеживает специальная группа мониторинга. Работы нарушителей аннулируются, они имеют право сдать экзамен только через год.

«На данный момент экзамен проходит штатно. Серьезных сбоев в его проведении нет», — подчеркнули в Рособрнадзоре.

Ранее репетитор по обществознанию рассказал «Осторожно, новости», что в день экзамена, который прошел 2 июня, его коллегам из Москвы якобы прислали реальные варианты экзамена. Они, по словам преподавателя, совпали с теми, которые попадались в школах регионов Кавказа. Также специалист утверждает, что вопросы для выпускников Дальнего Востока (в формате 17-20), за которые дают порядка 20 вторичных баллов, совпали с вариантом на настоящем экзамене.

«Слив» разошелся по школьным чатам, пока его срочно не начали удалять, пишут «Осторожно, новости». Канал указывал, что неизвестно, сколько учеников успели с ним ознакомиться перед экзаменом. По словам собеседника телеграм-канала, последняя подобная утечка вариантов ЕГЭ была перед экзаменом в 2018 году.

«Дело не в том, что были варианты. Да, их выкладывали в сеть, но обычно это были фотографии от самих школьников, а не целый скан. Вероятно, его кто-то купил», — сказал он.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава в разговоре с «Газете.Ru» допустил, что «слив» вариантов ЕГЭ действительно возможен. По его словам, при разрешении таких ситуаций важно действовать с «холодным умом» — не наказывать по горячим следам, а «просто исключить надо такие возможности».

В 2025 году сдача ЕГЭ проходит с 23 мая по 11 июня. С 16 по 23 июня в расписание включены резервные дни для сдачи всех предметов, также предусмотрены дополнительные дни — 3 и 4 июля — для пересдачи выпускниками одного из предметов ЕГЭ по их выбору.

Самыми популярными предметами для сдачи по выбору, как и в прошлом году, остаются обществознание, информатика, биология. Наибольший рост интереса отмечен к профильной математике. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, это связано с запросом работодателей: сейчас остро нужны инженерные и IT-кадры.