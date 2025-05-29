В Рособрнадзоре запретили использовать аудитории с круглыми столами для проведения ЕГЭ. Решение было принято после поступления жалоб из экзаменационного пункта в Москве, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В Рособрнадзоре уточнили, что речь идет о ситуации, когда ученики сдавали ЕГЭ по истории за одним столом с другими участниками экзамена. Об аудиториях с круглыми столами ранее рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которой поступило такое обращение от ученицы из Москвы. Мизулина обратилась в ведомство с просьбой разобраться в произошедшем.

«По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами», — сообщили в Рособрнадзоре.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности 23 мая поступило три обращения в связи с жалобами на подтвержденные впоследствии нарушения при организации экзаменов.

В частности, еще одна жалоба была зафиксирована в Москве. Она касалась запрета на использование непрограммируемого калькулятора на экзамене по химии. По этому факту было поручено провести разъяснения с сотрудниками, участвующими в проведении экзамена.

Еще одна жалоба поступила из Самарской области, где стало известно о посторонних звуках в слуховом аппарате одного из участников экзамена из-за работы средств подавления сигналов мобильной связи. При этом работникам пункта проведения экзамена было направлено предупреждение о необходимости создавать комфортные и безопасные условия во время мероприятия.

В Рособрнадзоре также обратили внимание на новый способ коммуникации с ведомством при помощи QR-кода, расположенного на входе в каждый пункт сдачи экзамена. В частности, с помощью этого типа коммуникации можно сообщить о нарушении или сбое, прибегнув к платформе обратной связи на портале «Госуслуги». В этом случае сообщение будет незамедлительно передано сотруднику ведомства, ответственному за связь и взаимодействие с региональными органами управления безопасности.