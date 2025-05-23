Сегодня, в пятницу 23 мая, в России начался период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В первый день одиннадцатиклассники будут сдавать историю, литературу и химию.

Экзамены пройдут во всех 89 субъектах России, а также за рубежом, в 55 странах. Сдать ЕГЭ в 2025 году планируют более 712 тысяч человек, из них более 637 тысяч выпускников текущего года.

Для организации ЕГЭ в 2025 году будет задействовано 5963 пункта проведения экзаменов, свыше 300 тысяч организаторов и других работников, более 6 тысяч медицинских работников. Мониторинг хода экзаменов будут вести около 40 тысяч общественных наблюдателей.

Экзамены продлятся с 23 мая по 11 июня. Начнутся они со сдачи литературы, химии и истории 23 мая. Во вторник, 27 мая, пройдут экзамены по математике базового и профильного уровней, 30 мая — по русскому языку, 2 июня — по обществознанию и физике, 5 июня — по биологии, географии и письменной части по иностранным языкам, 10—11 июня — по информатике и устной части ЕГЭ по иностранным языкам. С 16 по 23 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.

Второй год подряд в расписание ЕГЭ включены дополнительные дни для пересдачи выпускниками одного из предметов ЕГЭ по их выбору. В 2025 году это 3 и 4 июля.

Самыми популярными предметами для сдачи по выбору, как и в прошлом году, остаются обществознание, информатика, биология. Наибольший рост интереса отмечен к профильной математике. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, это связано с запросом работодателей: сейчас остро нужны инженерные и IT-кадры.

Пробный ЕГЭ написали и сенаторы из Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

«Стоит отметить хорошую предметную подготовку участников мероприятия. Все они преодолели минимальный порог», — прокомментировал результаты сенаторов заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Параллельно с 21 мая по 2 июля проходит основной период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 9 классов. Экзамены пройдут в 85 регионах России и в образовательных организациях еще 57 стран. Государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) сдадут более 1,66 миллиона выпускников. Для проведения экзаменов будет задействовано более 12 тысяч экзаменационных пунктов.

Андрей Сергеев