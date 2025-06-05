Сдающих ОГЭ и ЕГЭ школьников нужно обеспечить бесплатным питанием в пунктах проведения экзаменов. С такой инициативой к министру просвещения Сергею Кравцову обратились лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов и его коллега по фракции, глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Документ имеется в распоряжении RTVI.

«Пресловутые ЕГЭ и ОГЭ проходят с элементами “тюремного” режима — досмотры, обыски, сопровождающие в туалет. А с собой детям разрешается проносить только бутылку воды, шоколад и лекарства. Которые, к сожалению, нередко оказываются кстати, как и помощь врачей. Не только из-за дичайшего стресса и напряжения. За 6—8 часов к этому добавляются голод и обезвоживание», — заявил Миронов.

Депутат отметил, что если на экзаменах «такие жесткие условия и с собой ничего нельзя», то тогда пункты, где проходят госэкзамены, должны «нормально накормить» не только школьников, но и учителей, которые «тоже весь день работают на износ, оказываются взаперти вместе с детьми».

Как отмечается в документе, в этом году ЕГЭ сдает более 716 тыс. школьников, а ОГЭ — около 1,5 млн. В процедуре участвуют свыше 223 тыс. педагогов, которые работают в почти 6 тыс. пунктов проведения экзаменов. Последние длятся в среднем 6-8 часов, уточняют депутаты.

«Ключевая проблема в том, что выпускники и сопровождающий персонал вынуждены проводить значительную часть дня без полноценного питания, что повышает физиологическую нагрузку и влияет на результаты экзамена и здоровье педагогов. Такая ситуация ограничивает реализацию права обучающихся на безопасные условия и ставит учителей в неравные условия между субъектами Федерации», — говорится в обращении к Кравцову.

Авторы инициативы предлагают решение: пункты, где сдают ОГЭ и ЕГЭ, должны бесплатно кормить детей и учителей. По их мнению, это позволит «создать более гуманные, человеческие условия на экзаменах».

«И снизить ущерб от ОГЭ и ЕГЭ — если не для качества нашего образования, то хотя бы для здоровья детей и педагогов», — заключил Миронов.