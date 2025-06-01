В России следует отменить ОГЭ (основной госэкзамен, сдается после 9 класса) и вернуться к традиционным формам экзаменов. С такой инициативой к министру просвещения Сергею Кравцову обратились лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и его коллега Яна Лантратова, документ есть в распоряжении RTVI.

«Принципиальная позиция нашей партии — мы против ЕГЭ и ОГЭ. Но если ЕГЭ учитывается при поступлении в вузы, то ОГЭ не имеет такого значения. При этом прохождение экзамена оборачивается не меньшим стрессом для учеников. И ОГЭ также снижает качество образования — уже в средней школе», — сообщил Миронов.

Авторы обращения подчеркивают, что формат ОГЭ не соответствует целям и задачам основного общего образования. Они считают, что экзамен не способствует формированию целостного мировоззрения, развитию критического мышления и раскрытию творческого потенциала учащихся.

«Родители указывают на чрезмерную психоэмоциональную нагрузку, которую испытывают подростки в связи с высоким уровнем стресса перед экзаменом. <…> Экзамен превращается в формальную процедуру, не имеющую практической ценности для дальнейшей академической или профессиональной траектории выпускников», — говорится в письме.

В письме предлагается отменить обязательное ОГЭ и вернуться к традиционным методам итоговой аттестации, таким как письменные и устные экзамены. Это изменение должно учитывать особенности учебного плана и методик преподавания, уточняют авторы инициативы.

Миронов подчеркнул, что в этом случае на экзаменах будут проверяться «полученные знания, а не бессмысленная зубрежка».

«Чиновники от образования из года в год обещают привести ОГЭ и ЕГЭ в соответствие со школьной программой, но этого не происходит. И семьи школьников продолжают кормить армию репетиторов», — убежден он.

Авторы обращения уверены, что возвращение к традиционным экзаменам облегчит жизнь школьникам и учителям. Это также сократит расходы родителей и местных бюджетов, снимет необходимость в финансировании «бессмысленного ОГЭ», уменьшит психологическое давление на детей и исключит возможность списывания.

В обращении предлагается изменить порядок проведения итоговой аттестации по основным образовательным программам, исключив обязательное участие в ОГЭ и предусмотреть переходный период для адаптации региональных систем образования.

Одновременно депутаты предлагают разработать методические рекомендации для проведения школьных экзаменов. Они обеспечат единые требования к оценке знаний без излишней стандартизации.

Ранее глава Рособрнадзор Анзор Музаев сообщил, что ведомство на данный момент не получил ни одного предложения с моделью, способной заменить ЕГЭ: «Чтобы отменить, надо предложить что-то взамен. Взамен модели за этот текущий год новой модели предложено не было».