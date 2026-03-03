Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является самым важным российским достижением в социальной сфере за последние 35 лет. Об этом в интервью RTVI рассказал профессор, заведующий научно-учебной лабораторией «Социология образования и науки» НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров.

По мнению ученого, катастрофы в сфере образования в России не случится и доступ к качественному образованию не станет привилегией только выходцев из богатых семей до тех пор, пока существует ЕГЭ. «Я убежден, что без него наша страна бы просто развалилась», — добавил социолог.

ЕГЭ дает прекрасные возможности способным школьникам из самых разных городов и поселков поступить в сильный вуз.

«Когда в начале нулевых годов его вводили, то многие городские учителя выступали против этого, а их сельские коллеги, наоборот, поддерживали это начинание, — пояснил Александров. — Потому что они понимали, что смогут помочь своему талантливому ученику сдать ЕГЭ на высокую оценку, чтобы он потом имел реальные шансы поступить в хороший инженерный вуз».

Как считает собеседник RTVI, если в России государство и общество будут поддерживать и совершенствовать механизм ЕГЭ, то в стране станет гораздо меньше образовательного неравенства. Но в случае отмены ЕГЭ или какой-либо его негативной трансформации это неравенство не только сохранится, но и еще больше усилится.

Александров добавил, что сейчас в России существует очень большое структурное неравенство территорий и поселений. В городах есть кружки и олимпиады на любой вкус, чего совсем нет в маленьких бедных поселках, поэтому в городе юному талантливому инженеру легче реализовать свои интересы и потом поступить в хороший вуз. «ЕГЭ — социальный и образовательный лифт для талантливой молодежи», — резюмировал ученый.