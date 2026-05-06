Краснодарский краевой суд подтвердил решение первой инстанции о сносе 65 домовладений коттеджного поселка «Буревестник» в курортном селе Ольгинка под Туапсе, сообщает KP.ru. В том числе это касается недвижимости родственников скандально известной «золотой судьи» Елены Хахалевой.

Таким образом, владельцам этих домов, которые пытались обжаловать изначальное решение Туапсинского районного суда, было отказано. В ноябре райсуд удовлетворил иск прокуратуры — та требовала признать самостроем жилые постройки в «Буревестнике», принадлежащие 54 лицам. Собственникам было предписано снести дома за свой счет.

Владельцы намерены дальше подавать кассационную жалобу. Также они хотят взыскать компенсации с чиновников, которые, по мнению жителей «Буревестника», незаконно распорядились спорной землей.

Коттеджный поселок «Буревестник» возник на земле бывшего гаражного кооператива. В 1990-е годы там были автомобильные боксы, которые позднее выставили на продажу. Затем вид разрешенного использования территории изменили на «жилые объекты», выкупив участки у муниципалитета по льготной цене.

Спустя годы, в 2024-м, прокуратура Туапсинского района предъявила иск владельцам коттеджей, заявляя, что земля, на которой они возведены, относится к курортной зоне регионального значения, установленной еще в 1988 году. Жилое строительство там запрещено, а приватизация участков была незаконной, утверждает надзорное ведомство.

Участник процесса Андрей Галандарев заявил изданию, что собственники регистрировали права в Росреестре и являются добросовестными приобретателями земли.

«Золотая судья» Хахалева и ее родственники

Среди тех, чьи коттеджи оказались под угрозой сноса, оказались мать и сын бывшего зампредседателя Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Как поясняет KP.ru, 77-летняя Ольга Хахалева и 35-летний Кирилл Хахалев фигурируют в судебных документах среди ответчиков по иску прокуратуры.

Кирилл Хахалев в 2012—2017 годах был депутатом законодательного собрания Краснодарского края от «Единой России». Он входил в комитет по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан. Что касается его бабушки Ольги Хахалевой, то, согласно материалам антикоррупционных проверок, на ее имя сестра «золотой судьи» Наталия Хахалева, тоже сотрудница краевых судебных органов, регистрировала дорогостоящее имущество, которое покупала на средства от своей незаконной деятельности.

Как отмечает KP.ru, общая стоимость недвижимости, которая принадлежит Елене Хахалевой и ее семье в Краснодарском крае, оценивается, по некоторым данным, в сумму около 300 млн рублей. Имущество в поселке «Буревестник» — лишь часть этих владений.

Елена Хахалева получила прозвище «золотая судья» после пышной свадьбы дочери в 2017 году в Краснодаре. На торжестве выступали звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Иосиф Кобзон и Николай Басков. Адвокат Сергей Жорин утверждал, что свадьба обошлась семье в $2 млн. Сама Хахалева говорила, что праздник оплачивал бывший муж-бизнесмен, а тот заявлял, что потратил 4,5 млн рублей (более $75 тыс., по курсу 2017 года).

В 2021 году против Елены Хахалевой, по разрешению ВККС, было возбуждено уголовное дело по статьям об особо крупном мошенничестве и служебном подлоге (ст. 159 и 292 УК). В 2022-м ее заочно арестовали, она объявлена в международный розыск.

В январе 2025 года экс-судью задержали в Баку, откуда она собиралась вылететь в Дубай. Ее сняли с рейса, когда при прохождении паспортного контроля выяснилось, что она находится в розыске. Однако в марте того же года Азербайджан отказал России в экстрадиции Хахалевой.