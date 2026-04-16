С начала 2026 года российские суды изъяли имущество коррупционеров общей стоимостью более 143 млрд рублей — и это только в Краснодарском крае. RTVI рассказывает, кто из кубанских чиновников внес наибольший вклад в эту сумму и на что можно было бы потратить эти деньги.

За неполные четыре месяца 2026 года российские суды изъяли в доход государства имущество чиновников по антикоррупционным делам общей стоимостью более 143 млрд рублей. По подсчетам RTVI, на эти деньги можно было бы почти семь раз обеспечить расходную часть бюджета Еврейской АО, выплатить 196 тысяч материнских капиталов на первого ребенка, дать 1,3 млн учителей дополнительную зарплату, а также купить 1,7 млн путевок в детский лагерь на Черноморском побережье или изготовить 2,3 млн FPV-дронов «Упырь» для СВО.

Андрей Коробка

Ленинский районный суд Краснодара 6 апреля 2026 года арестовал заместителя губернатора региона Андрея Коробку и наложил арест на его имущество. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Общая стоимость коррупционных активов Коробки, которые должны обратить в доход государства, превышает 10 млрд рублей.

В последний раз антикоррупционную декларацию Андрей Коробка публиковал в открытом доступе в 2021 году. Тогда его годовой доход составил 1,9 млн рублей. Он также задекларировал 1,3 тыс. кв. м недвижимости, 2 автомобиля и 3,8 тыс. кв. м земельных участков (0,38 га). Также Коробка публиковал антикоррупционные декларации в 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах. Суммарно за шесть лет, в отношении которых отчитывался чиновник, он заработал 25,4 млн рублей (здесь также учтены доходы супруги Андрея Коробки). После 2015 года, когда Коробка задекларировал доход более, чем в 13 млн рублей, его заработок резко снизился, в последующие годы он не превышал 2 млн рублей.

Чтобы заработать на все арестованные активы, оцененные более, чем 10 млрд рублей, Андрею Коробке и его семье понадобилось бы 5 111 лет. И даже с максимальным задекларированным за год доходом — более 14 млн рублей — семье понадобилось бы как минимум 667 лет, чтобы заработать на арестованные активы.

Среди них — 1,8 тыс. га земли, здания и помещения площадью более 130 тыс. кв. м, 12 компаний, а также права аренды на 12, 5 тыс. га плодородных земель. Под арест попал и загородный дом Коробки — с вертолетной площадкой, причалом, теннисными кортами и церковью. Все это оценивают более чем в 1 млрд рублей. В поместье во время обыска изъяли порядка 4 млн долларов, 7 млн евро и 31 млн рублей наличными. По данным Генпрокуратуры, часть имущества могли спрятать — за некоторое время до обыска вещи вывозили «Газелями». Однако все утаить не удалось: правоохранители нашли в загородном доме уже бывшего вице-губернатора килограммовые слитки золота 999,9 пробы, каждый из который сейчас стоит более 12 млн рублей, ювелирные изделия, спиртные напитки и огнестрельное оружие.

Согласно материалам дела, в ноябре 2025 года вице-губернатор за деньги помог застройщику изменить вид разрешенного использования земельного участка. Застройщик перевел 15 млн рублей на счет подконтрольной Андрею Коробке компании «Первореченский спортивный клуб», но вице-губернатор свою часть сделки не выполнил и похитил деньги.

Андрей Коробка более 10 лет курирует агропромышленный блок правительства Краснодарского края. В 2015 году он стал министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, а чуть позднее в том же году — заместителем губернатора Краснодарского края.

Сергей Фурса и Алексей Сидюков

Вместе с бывшим вице-губернатором Краснодарского края Андреем Коробкой в антикоррупционном деле фигурируют экс-депутаты Заксобрания региона Сергей Фурса и Алексей Сидюков. Следствие считает, что в ряде эпизодов мошенничества в особо крупном размере они были сообщниками Андрея Коробки.

Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывших депутатов. Активы Фурсы оцениваются в 19 млрд рублей, а Сидюкова — в 62,5 млрд рублей.

Последняя официальная декларация Сергея Фурсы была опубликована в 2015 году. За год он и члены его семьи задекларировали доход в 37,1 млн рублей, 7,1 млн из которых — самого экс-депутата. При таком доходе семьи, им бы потребовалось более 511 лет, чтобы заработать 19 млрд рублей.

Алексей Сидюков, согласно декларации 2021 года, был третьим самым богатым депутатом краснодарского Закса. Годовой доход его семьи составлял 152,5 млн рублей. С таким годовым доходом Сидюковым потребовалось бы более 409 лет, чтобы заработать на свои активы.

В числе имущества экс-депутатов, которое предстоит обратить в доход государства, 318 жилых и 43 нежилых помещения, 39 земельных участков, доли в уставном капитале 81 коммерческой организации. Также у Фурсы, Сидюкова и еще 19 ответчиков по делу изъяли деньги, транспортные средства, ценные бумаги и драгоценности.

Анатолий Вороновский

В марте 2026 года Центральный районный суд Сочи постановил обратить в доход государства активы бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и группы связанных с ним лиц. Его подозревали в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Общую стоимость изъятого имущества оценили более, чем в 23,3 млрд рублей. Ответчиками по делу значатся 30 человек. По решению суда у них должны были изъять 19 предприятий, работающий в дорожном строительстве и производстве материалов, 207 объектов недвижимости в разных регионах России общей площадью более, чем в 14 тыс. кв. м, доли в уставных капиталах коммерческих структур и деньги на банковских счетах, а также в ценных бумагах. Кроме того, с фигурантов дела взыскали более 95 млн рублей компенсации за ранее проданное имущество.

Согласно декларации о доходах за 2021 год, годовой доход Вороновского составил 2,6 млн рублей. Его супруга за тот же период задекларировала доход в 248 тыс. рублей. При таком доходе семье потребовалось бы 7 644 года, чтобы заработать на изъятое имущество.

Елена Хахалева

Дело «золотой судьи» из Краснодарского края Елены Хахалевой длится уже пять лет. Генпрокуратура РФ вышла в суд с иском об обращении в доход государства ее активов в апреле 2026 года. Ответчиками по делу проходят как сама Елена Хахалева, занимавшая пост судьи Красндарского краевого суда с 2004 по 2021 год (она покинула Россию в 2021 году, незадолго до возбуждения уголовного дела), так и ее сестра Наталья Хахалева, до сих пор работающая судьей Арбитражного суда Краснодарского края, а также другие родственники и доверенные лица.

Пока оценочную сумму имущества, которое Генпрокуратура просит изъять в доход государства, не называют. Оценка есть только у одного из огромных земельных участков, которые семейство, по версии следствия, получило, пользуясь служебными возможностями ответчиков. Этот участок оценивают в 20 млрд рублей.

Последняя антикоррупционная декларация Елены Хахалевой датируется 2016 годом. Согласно документу, она зарабатывала 2,6 млн рублей в год. Наталья Хахалева за тот же период задекларировала доход в 2,1 млн рублей. Сестрам потребовалось бы более 4 255 лет, чтобы вместе заработать только на один оцененный в 20 млрд рублей участок земли.

Также среди активов — дачный дом Елены Хахалевой в пригороде Краснодара, квартира ее сестры Натальи в Краснодаре, квартира их матери и ее участок в курортном поселке Ольгинка Туапсинского района, а также имущество бывшего мужа Елены Хахалевой Роберта — нежилые помещения в новостройках Краснодара, участки в Павловском и Новопокровском районах. Под обеспечительные меры также попали 15 компаний, которыми руководила семья.

Аслан Трахов

В январе 2026 года Октябрьский районный суд Краснодара постановил обратить в доход государства имущество бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его сына, бывшего председателя Прикубанского районного суда Краснодара Рустема Трахова. Ответчиками по иску также стали 42 физических лица и два юрлица, их имущество тоже изъято в доход государства.

Общая сумма изъятого имущества оценивается в 5,4 млрд рублей.

Среди изъятых в пользу государства активов — три сельхозпредприятия, строительная компания, девелоперская организация, 469 земельных участков, 176 нежилых помещения коммерческого назначения, восемь особняков и девять квартир в Краснодаре, Майкопе и Москве, а также денежные средства в размере 3 млрд рублей, полученные от реализации принадлежавшего фигурантам имущества.

Алексей Копайгородский

В январе 2026 года Хостинский районный суд Сочи постановил изъять в доход государства имущество бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, а также его родственников в связи с антикоррупционным иском.

Стоимость изъятого имущества оценили в 1,6 млрд рублей. Среди активов Копайгородского и его приближенных — более 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков, 10 автомобилей, а также денежные средства, коллекция наручных часов и ювелирные изделия и прочие предметы роскоши.

В 2021 году Копайгородский задекларировал годовой доход в 1,4 млн рублей, еще 37,5 млн рублей значились как годовой доход его супруги. С таким доходом семье потребовалось бы копить 430 лет на имущество в 1,6 млрд рублей.

Евгений Филиппов

В середине марта 2026 года суд в Краснодаре арестовал министра здравоохранения края Евгения Филиппова по делу о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. По данным следствия, чиновник вместе с аффилированными лицами, включая родственников, незаконно получил в собственность недвижимость более, чем на 1 млрд рублей. У него нашли 57 объектов недвижимости суммарной площадью более 5,6 тыс. кв. м.

В 2019 году Евгений Филиппов задекларировал доход в 30,7 млн рублей. Данных о супруге и детях в декларации не было. При таком годовом доходе Филиппову пришлось бы копить на изъятые у него активы более 32 лет.

Александр Садчиков и Евгений Свердликов

В феврале 2026 года Лабинская межрайонная прокуратура направила в суд иск в отношении главы Лабинского района Краснодарского края Александра Садчикова, его заместителя Евгения Свердликова и бывшего начальника следственного отдела полиции об изъятии у них имущества на сумму более 500 млн рублей.

Прокурорская проверка установила, что должностные лица незаконно оформили земельные участки сельхозназначения общей площадью в 1,5 тыс. га на подконтрольное им юрлицо ООО «Агрофирма «Союз», а также не декларировали доходы семей. В апреле 2026 года Лабинский районный суд постановил изъять «Агрофирму» в доход государства.

Анна Минькова

Еще одним краснодарским чиновников, заподозренном в коррупции, оказалась бывший замгубернатора края Анна Минькова, курировавшая здравоохранение региона. В апреле 2026 года Краснодарский краевой суд изъял у нее и ее родственников имущество и деньги на 420 млн рублей.

Генпрокуратура считает, что активы суммарной рыночной стоимостью более 330 млн рублей были приобретены на неподтвержденные доходы. Среди таких активов — пять земельных участков, три жилых дома, четыре квартиры, три нежилых помещения общей площадью более семи тыс. кв. м и шесть автомобилей.

С ответчиков — Миньковой и ее родственников — суд также взыскал более 90 млн рублей как эквивалент ранее проданного имущества.

Согласно последней доступной декларации Анны Миньковой, в 2021 году они с супругом задекларировали доход в 6,8 млн рублей, сама Минькова за год заработала только 1,7 млн. При таких доходах семье потребовалось бы более 61 года, чтобы заработать на изъятые активы.

Максим Бондаренко

В марте 2026 года Приморско-Ахтарский районный суд обратил в доход государства имущество бывшего главы Приморско-Ахтарского муниципального округа Краснодарского края Максима Бондаренко. По данным прокуратуры, у него изъяли три земельных участка общей площадью более 3,1 тыс. кв. м, три жилых дома общей площадью в 1380 кв. м, одно нежилое помещение площадью 118,8 кв. м, три автомобиля и снегоболотоход. Изъятые активы оценили более, чем в 250 млн рублей.

Галина Чернова

В апреле 2026 года стали известны подробности антикоррупционного иска, поданного Генпрокуратурой РФ к президенту Нотариальной палаты Краснодарского края Галине Черновой, бывшей жене экс-главы краевого суда Александра Чернова. Также ответчиками по иску значатся дочери Черновых — вице-президент краевой нотариальной палаты Елена Рязанская и судья Арбитражного суда Краснодарского края Анастасия Шепель.

Кадастровая стоимость имущества оценивается в 23 млн рублей, рыночная стоимость может быть существенно выше.

В августе 2025 года суд изъял имущества мужа Черновой Александра, который занимал пост председателя Краснодарского краевого суда с 1994 по 2019 год, а также его окружения. Изъятое имущество оценивалось в 14,2 млрд рублей. Всего в доход государства перешли 87 объектов недвижимости, сельхозкомпания ООО «СХП „Дмитриевское“», 25%-ная доля в компании ООО «БАР „Рубин“» и другие активы.

Виктория Щелокова

Также более 29 млн рублей взыскал Краснодарский краевой суд с бывшего начальника штаба Управления МВД России по Краснодару Виктории Щелоковой в марте 2026 года.