Ленинский районный суд Краснодара арестовал на два месяца вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщила пресс-служба краевых судов. О том, что против чиновника возбуждено уголовное дело, стало известно на слушании в суде по антикоррупционному гражданскому иску об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье Коробки.

Согласно представленным следствием материалам, в ноябре 2025 года заместитель губернатора предложил застройщику помочь в том, чтобы земельный участок в Динском районе был переведен из категории промзоны в земли среднеэтажной застройки для дальнейшего возведения на этой территории многоквартирных жилых домов. За эту услугу Коробка попросил денежное вознаграждение.

В январе 2026 года застройщик перевел 15 млн рублей на расчетный счет «Первореченского спортивного клуба» — организации, подконтрольной замглавы региона. При этом Коробка данного девелоперам обещания не выполнил, а уплаченную сумму похитил, говорится в релизе судебной пресс-службы.

Следствие ходатайствовало о заключении фигуранта под стражу, считая, что он может оказать давление на свидетелей и потенциальных обвиняемых, а также спрятать или уничтожить вещи и документы, имеющие значение для дела.

При обысках в поместье вице-губернатора обнаружили и изъяли $4 млн, €7 млн и 31 млн рублей наличными, сообщил суду представитель Генпрокуратуры. Он отметил, что проводившим обыск сотрудникам оказывалось противодействие, а неустановленную часть имущества из поместья успели вывезти ранее.

«Какое-то имущество, которое пока что нам неизвестно, вывозилось “Газелями” из этого домовладения. Подтверждает наши доводы о сверхприбыли и сверхдоходах, коррупционных правонарушениях, которые были допущены», — заявил представитель надзорного ведомства.

По данным Генпрокуратуры, в 2015-2016 годах Коробка создал систему поборов за предоставление бизнесу субсидий, сельхозземель и других льгот. Деньги принимались под видом пожертвований в футбольный клуб «Кубань», а затем распределялись среди участников преступной схемы. За указанный период на счет клуба было перечислено более 1 млрд рублей, заявили в прокуратуре.

Позже Коробка инициировал уголовное дело против бывшего представителя ФК, а схему поборов «был вынужден переориентировать» на футбольный клуб «ПСК».

Накануне суд в качестве обеспечительных мер по антикоррупционному иску арестовал имущество Коробки и других лиц и наложил запрет на распоряжение этими активами. ТАСС со ссылкой на надзорные органы региона сообщал, что имущество Коробки оценивается в 10 млрд рублей.

Сам Коробка и остальные ответчики к началу разбирательства по гражданскому иску не явились, передал «Интерфакс». Их интересы представляли адвокаты, которые сразу же заявили несколько ходатайств об отложении разбирательства, чтобы получить возможность ознакомиться с материалами дела и сформировать позицию. Суд ходатайства не удовлетворил и продолжил заседание.

Всего ответчиками по антикоррупционному иску значатся более 20 физических лиц, а также государственное казенное учреждение «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр», ГУП «Кубанские продукты» и компания «Стройтех».

Еще 15 предприятий кубанского агропрома и пара строительных фирм региона привлечены в качестве третьих лиц. Среди них такие крупные участники рынка, как агрохолдинг «Кубань», а также компании «Перспектива Агро» и «Кубаньагротех».

Как ранее сообщала пресс-служба краевых судов, иск был подан в связи с выявленными нарушениями антикоррупционного законодательства в деятельности Андрея Коробки.

Согласно представленным материалам, вице-губернатор вел совместную нелегальную деятельность с депутатами краевого парламента Сергем Фурсой и Алексеем Сидюковым. Те, в свою очередь, являются бенефициарами крупных игроков агропромышленного и строительного бизнеса.

«В результате нелегального сращивания бизнеса и власти капитализация их предприятий увеличилась более чем на 10 млрд. рублей», — говорится в релизе.

Коробка находится на посту вице-губернатора с апреля 2015 года и все это время курирует блок агропромышленного комплекса. Первые полгода, до октября 2015-го, он одновременно был министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.