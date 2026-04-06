Ленинский районный суд города Краснодара принял к производству исковое заявление об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки и связанным с ним лицам. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона в понедельник, 6 апреля. По данным ТАСС, коррупционные активы вице-губернатора оцениваются в 10 млрд рублей.

Поводом для иска стали нарушения антикоррупционного законодательства, выявленные в действиях Коробки. В пресс-службе судов «Интерфаксу» уточнили, что истцом выступает Генпрокуратура России.

Как сообщили в пресс-службе кубанских судов, Коробка вел «совместную нелегальную деятельность с депутатами Законодательного собрания края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым. Они являются бенефициарами девелоперских организаций и крупных агрохолдингов. В результате «нелегального сращивания бизнеса и власти» капитализация их предприятий увеличилась более чем на 10 млрд рублей.

Ответчиками, помимо Коробки, стали 20 физических и три юридических лица.

«Суд рассмотрит требования обратить в доход Российской Федерации объекты недвижимого имущества, а также доли в уставном капитале коммерческих организаций, принадлежащие ответчикам», — говорится в сообщении.

Суд наложил арест на имущество и запретил им распоряжаться.

В результате коррупционной деятельности Коробка «сформировал активы» совокупной стоимостью более 10 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на надзорные органы Краснодарского края. Среди них:

135 земельных участков (1,8 тыс. га),

100 зданий (129 884 кв. м),

12 помещений (2 247 кв. м),

два сооружения (556 кв. м),

12 компаний с капитализацией около 6,5 млрд рублей,

права аренды на 12,5 тыс. га плодородных земель.

Андрей Коробка занимает пост вице-губернатора Краснодарского края с октября 2015 года. До этого он на протяжении полугода был министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. На посту замгубернатора Коробка курирует блок агропромышленного комплекса. В его ведении находятся департамент ветеринарии, а также министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани.