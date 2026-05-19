Даже при немедленном окончании военного конфликта в Иране мировой рынок нефти не вернется к норме раньше, чем через два-три месяца. Такую оценку дала эксперт Института Брукингса (Brookings Institute) Саманта Гросс.

Несколько месяцев — по меньшей мере два или три — понадобится для нормализации ситуации на мировом нефтяном рынке после окончания войны в Иране, считает директор Инициативы по энергетической безопасности и климату Института Брукингса Саманта Гросс. Первым и главным условием нормализации является возобновление поставок нефти и газа через Ормузский пролив.

Столь длительные сроки обусловлены прежде всего логистикой: чтобы дойти от Персидского залива до США, танкеру требуется около шести недель; чтобы дойти до Юго-Восточной Азии — неделя; до Японии и Кореи — две недели.

Другой важный аспект, который придется учитывать, — это остановки производств. Из-за сокращения поставок многие предприятия были вынуждены приостановить работу в отсутствие сырья. Гросс отмечает, что добывающие объекты, остановленные из-за отсутствия сбыта, невозможно запустить повторно простым поворотом вентиля. На это потребуется время.

«Потребуется несколько месяцев, чтобы вернуться к нормальному состоянию нефтяного рынка, даже если сегодня нам удастся снова запустить работу рынка, полностью открыть пролив и все будет, как прежде», — говорит Гросс.

Отдельную проблему представляют разрушенные во время войны в Иране мощности. Только восстановление двух заводских блоков, поврежденных на крупнейшем в мире СПГ-терминале в Катаре, по оценке Гросс, займет около пяти лет.

Закрытие Ормузского пролива эксперты называют крупнейшим энергетическим кризисом последнего десятилетия. До начала войны через пролив проходило около четверти мировых поставок нефти и природного газа. Суммарные потери предложения на топливном рынке составляют около 11 миллионов баррелей в сутки. С таким дефицитом мировой рынок еще не сталкивался, уверена Саманта Гросс.

Пока обвала цен, которого многие опасались, удалось избежать. Нефть марки Brent 11 мая торговалась около 105 долларов за баррель — ниже пикового значения примерно в 120 долларов. Сдерживающую роль сыграли скоординированные выбросы резервов Международного энергетического агентства и использование Китаем стратегических запасов. Однако такой механизм не может работать бесконечно, предупреждает Гросс.

Рядовые американцы уже ощутили последствия кризиса на себе. Розничные цены на бензин выросли примерно на 1,5 доллара за галлон. По подсчетам Института Брукингса, медианное домохозяйство с доходом в 70 тыс. долларов в год теряет примерно 1% дохода из-за увеличения стоимости топлива на 1 доллар. Но дорожает не только бензин — из-за увеличения транспортных расходов растут цены на продукты питания, медицинские изделия и многое другое. По продуктам и вовсе идет двойной удар, так как на их цене сказывается не только удорожание топлива, но и перебои с поставками удобрений, которые тоже ведут к росту цен.