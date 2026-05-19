Россия сохраняет стратегическое и оперативное превосходство на поле боя, а Украина сталкивается с нарастающим военным давлением. Об этом, как пишет The Eastern Herald со ссылкой на текст доклада Пентагона, говорится в документе, представленном Конгрессу США.

Оценка подготовлена специальным генеральным инспектором операции «Атлантическая решимость». В ней отмечается, что российские войска удерживают преимущество за счет «превосходства в численности техники и живой силы». В докладе также указывается на острую нехватку у украинских сил боеприпасов, техники и личного состава, что ограничивает возможности Киева проводить длительные наступательные операции и возвращать утраченные территории.

«Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку боеприпасов, военной техники и личного состава», — говорится в докладе. Поэтому украинская сторона все чаще делает ставку на беспилотники и дальние удары, чтобы компенсировать преимущества России, отмечается в документе.

Кроме того, в Пентагоне фиксируют более широкие риски для боеготовности Запада — одновременные глобальные кризисы истощают боеготовность западных вооруженных сил.

Конфликт затягивается еще на год, а мирного соглашения пока не предвидится, ожидается усиление давления как на Вашингтон, так и на европейские столицы по поводу долгосрочных издержек, рисков и стратегических последствий продолжения конфликта на Украине.