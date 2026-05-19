Универсального единоборства, которое лучше других подходит для уличной драки, нет, потому что многое зависит от обстановки, одежды и подготовки противника, но есть виды, которые могут дать заметное преимущество. Об этом в беседе с RTVI сообщили первый российский чемпион UFC, мастер спорта по самбо, актер Олег Тактаров и боец смешанных единоборств, многократный чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.

Тактаров отметил, что все зависит от ситуации.

«Если вас случайно атаковали в бане или на пляже, вольная борьба будет доминировать. Ну и, естественно, бокс. Правда, сразу оговорюсь, бокс — это еще и путь в места отдаленные. Если мы на улице осенью, зимой или ранней весной, когда люди одеваются, то это дзюдо, самбо, джиу-джитсу. Ну а ММА везде хорошо, потому что ребята, занимающиеся силовой [подготовкой], как правило, пробуют все», — заявил он.

Шлеменко главным вариантом назвал армейский рукопашный бой. Боец отметил, что это направление было создано в Воздушно-десантных войсках в советское время, чтобы за короткий срок подготовить срочника к максимально жесткому прикладному столкновению.

«Армейский рукопашный бой — это русское направление, придуманное в воздушно-десантных войсках в советское время для того, чтобы за минимальный срок — два года — подготовить срочника именно к уличной драке и сделать максимально боеспособным. Поэтому, если мы сейчас разбираем уличную драку, то, конечно же, однозначно армейский рукопашный бой — на первом месте», — сказал он.

Следом он назвал ММА, объяснив это широким набором приемов и тем, что на улице заранее неизвестно, какой подготовкой обладает противник.

«После этого идут все остальные виды смешанных единоборств, такие как ММА. Отличие от армейского рукопашного боя в том, что там бои проходят непосредственно в кимоно, причем в тяжелом, а на улице люди чаще всего оказываются в одежде. То есть этим тоже можно пользоваться», — отметил Шлеменко.

Собеседник RTVI уточнил, что никто не знает, «какая база» у его противника на улице, увлекался ли тот «какой-либо борьбой или ударной техникой».