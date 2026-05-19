Администрация Дональда Трампа уклоняется от прямого ответа на вопрос о возможности военных ударов по Кубе, однако, по данным Politico, в Вашингтоне все серьезнее рассматривают такой сценарий. Это означает заметную эскалацию по сравнению с ситуацией нескольких месяцев назад, когда ставка делалась на экономическое и дипломатическое давление на власти в Гаване.

Как сообщили американский чиновник и источник, знакомый с обсуждениями, в Белом доме разочарованы тем, что кампания давления, включая ограничения поставок топлива, не привела к ожидаемым экономическим и политическим реформам. В результате военный вариант стал обсуждаться более предметно. По словам источника, «настроение определенно изменилось», а прежние расчеты на слабость кубинского руководства не оправдались.

Собеседник отметил, что ранее предполагалось добиться уступок за счет санкций и внешнеполитических успехов США, однако ситуация изменилась. «Теперь на повестке дня стоит вопрос о военных действиях, чего раньше не было», — сказал он. При этом в Южном командовании США уже провели серию совещаний по возможным сценариям, включая как ограниченные удары, так и более масштабные операции.

В Белом доме подчеркивают, что окончательное решение не принято. Представитель администрации заявил, что задача Пентагона — подготовить варианты действий для президента. Госсекретарь Марко Рубио, комментируя ситуацию, отметил: «Мы дадим им шанс, но я не думаю, что это произойдет».

Пентагон располагает достаточными огневыми возможностями в регионе. Куба, страна с населением 10 миллионов человек, находится всего в 90 милях от побережья Флориды. Один из крайне маловероятных сценариев — использование кубинских эмигрантов в какой-либо миссии. «Они решили, что эмигранты здесь не играют никакой роли, кроме как быть болельщиками и хулиганами. Это не будет повторением операции в заливе Свиней», — сказал источник.