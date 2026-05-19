Бизнесмен Илон Маск проиграл суд по своему иску к главе и президенту OpenAI Сэму Альтману и Грегу Брокману, которых обвинял в нарушении контрактов и неправомерном обогащении при создании стартапа. Такой вердикт вынесло федеральное жюри в Окленде (штат Калифорния) после трехнедельных слушаний.

Юридически решение носило рекомендательный характер, но судья Ивонн Гонсалес Роджерс сразу же заявила, что согласна с выводами девяти присяжных.

Адвокаты Маска на протяжении всего процесса утверждали, что Альтман «украл благотворительную организацию», и требовали перераспределить $134 млрд из коммерческого подразделения компании в некоммерческое. Также они добивались отстранения Альтмана и Брокмана от должностей и отмены реструктуризации OpenAI в пользу получения прибыли.

Маск настаивал, что ответчики нарушили учредительное соглашение, когда преобразовали компанию из некоммерческой в коммерческую структуру. Он обвинял Альтмана в обманном вовлечении в соучредительство OpenAI в 2015 году: якобы тот обещал, что стартап будет служить человечеству на некоммерческой основе, а потом нарушил свое слово ради личного обогащения.

Трехнедельный процесс в Окленде привлек внимание всего технологического сообщества, поскольку на свидетельскую скамью поднимались самые видные представители Кремниевой долины: так, помимо Альтмана, Брокмана и Маска, показания давал гендиректор Microsoft Сатья Наделла.

Защита OpenAI категорически отвергала все обвинения, настаивая, что Маск с самого начала знал о планах по созданию коммерческой фирмы. Адвокаты компании утверждали, что его иск продиктован не альтруизмом, а завистью: в 2018 году миллиардер предпринял неудачную попытку захватить контроль над OpenAI и вскоре после этого покинул проект.

На протяжении всего разбирательства представители OpenAI подчеркивали, что компания по-прежнему действует под надзором некоммерческой организации. Они утверждали, что OpenAI остается верна заявленной «миссии» — использованию своих технологий для помощи людям и миру в целом.

Судебный процесс дал широкой публике беспрецедентную возможность заглянуть за кулисы бурной истории OpenAI. Юристы с обеих сторон представили множество личных сообщений, электронных писем и других внутренних документов, чтобы восстановить историю основания компании — в частности, определить, когда именно стало известно о планах превратить стартап в коммерческий проект.