Распад СССР был вызван несколькими причинами, считает академик РАН Роберт Нигматулин. Свое мнение он высказал в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Советский Союз рухнул под действием нескольких факторов. Первый фактор — экономический фактор», — сказал Нигматулин.

Кроме того, советские люди «стали завидовать уровню жизни в Европе». «Мы хотели побывать там. Мы, побывав там, покупали какие-то видеомагнитофоны, везли… Мы, победители в войне, стали завидовать Германии, которую мы победили», — пояснил Нигматулин.

«И третий фактор — конечно, надоела жесткость режима. Цензура. Вот это скажи, это не скажи… Конечно, и наши вожди постарели. Ничего не менялось. Это тоже вызывало недовольство. Всё-таки люди хотят жить в более свободной стране. Я считаю, что вот эти три главных обстоятельства и погубили [СССР]», — добавил Нигматулин.

В марте ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым 57% россиян сожалеют из-за распада СССР. Не жалеют о развале Союза 29% опрошенных, еще 14% затруднились с ответом.

Чем старше респонденты, тем выше среди них доля тех, кто сожалеет о распаде СССР: 79% среди «поколения оттепели» (рожденные до 1947 года), 78% среди «поколения застоя» (1948-1967 гг.) и 72% в «реформенном поколении» (1968-1981 гг.).

Среди «старших миллениалов» (1982-1991 гг.) жалеют о распаде СССР 43%, среди «младших миллениалов» (1992-2000 гг.) — 24%. В «поколении цифры» (родившиеся после 2000 года) доля сожалеющих составила 14%.