В ходе опроса, приуроченного к 35-летней годовщине референдума о сохранении СССР, 57% россиян выразили сожаление в связи с распадом Советского Союза. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Как следует из данных ВЦИОМ, доля россиян, сожалеющих о распаде СССР выросла с 2012 года на 1%. За этот же промежуток времени число тех, кто отрицательно ответил на вопрос, уменьшилось на 4% — с 33% до 29%. Затруднились с ответом на вопрос 14% респондентов (в 2012 году — 11%).

Наибольший процент тех, кто выразил сожаление в связи с распадом Советского Союза, пришелся на поколения, рожденные до 1968 года: 79% среди «поколения оттепели» (рожденные до 1947 года), 78% среди представителей «поколения застоя» (1948-1967 гг.) и 72% в «реформенном поколении» (1968-1981 гг.).

Наименьший уровень сожаления был зафиксирован среди «поколения цифры» (родившиеся после 2000 года) и составил 14%. Среди «младших миллениалов» утвердительно на вопрос ВЦИОМ ответили 24% респондентов. Доля «старших миллениалов», негативно оценивающих распад СССР, составила 43%.

Эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Татьяна Смак объяснила поколенческий разрыв ослаблением эмоциональной связи с СССР. Она также отметила, что ностальгия по Советскому Союзу постепенно перестает быть объединяющим чувством, превращаясь в «память старших поколений».

Говоря о том, можно ли было избежать распада СССР, 57% россиян ответили утвердительно. Их ответы распределились по возрастным группам схожим образом, за исключением того, что доля респондентов среди «поколения оттепели», считающих, что Советский Союз было возможно сохранить, оказалась на 4% меньше аналогичного показателя среди «поколения застоя — 67% против 71%.

Говоря о причинах, по которым они готовы были бы проголосовать за сохранение СССР, если бы референдум проводился сегодня, большинство опрошенных (30%) проголосовали за следующий набор причин: «большая страна/великая страна/единое государство/дружба народов/единство/сплоченность/вместе мы сильнее/была другая идеология/другое воспитание».

В перечень оснований, по которым респонденты были бы готовы проголосовать против сохранения Советского Союза, вошли следующие причины: «не нужно этого/ничего не изменится/невозможно/время изменилось/столько времени прошло/мир изменился».

«Среди тех, кто по возрасту действительно мог участвовать в голосовании, большинство говорят о поддержке сохранения СССР, тогда как голосование против практически отсутствует в ответах», — отметила Смак.

Генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров, в свою очередь, обратил внимание на то, что мнение о влиянии стран Запада на распад Советского Союза не пользуется популярности, так как большинство опрошенных возложили ответственность за произошедшее на элиты, руководство страны и персонально Генсека СССР Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина.

Говоря о более спокойном отношении к распаду СССР среди молодых поколений, Федоров отметил, что не хотят «возвращаться в чужое прошлое», а выражают желание «жить свою собственную жизнь».