Помимо маткапитала, в России можно вводить хоть «прабабушкин» капитал, но сначала нужно ответить на вопрос, где взять на это деньги. Так в беседе с RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина отреагировала на предложение ввести так называемый «бабушкин и дедушкин капитал».

Ранее первый замглавы комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая, комментируя ТАСС идею председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергея Рыбальченко ввести не только материнский, но и «отцовский» капитал, заявила, что еще лучше — это «капитал третьего поколения»: бабушкин или дедушкин. По ее мнению, такая мера помогла бы старшему поколению чаще участвовать в воспитании внуков и сделала бы семьи «не только многодетными, но и многопоколенными».

В ответ Останина напомнила, что в официальном названии закона о маткапитале в скобках уже есть слово «семейный».

«Поэтому, если мы делегируем бабушкам, дедушкам и кровным родственникам право на получение маткапитала, лишним это, конечно, не будет. Что касается отдельного бабушкиного или дедушкиного капитала, то надо понимать, где взять деньги», — подчеркнула она.

Депутат отметила, что по той же логике можно предусмотреть «прабабушкин, прадедушкин, двоюродных теть и дядь» капитал. Но ключевым остается вопрос о том, кто является адресатом этой меры поддержки, уточнила парламентарий.

«Это не родители и не бабушки-дедушки, а все-таки дети. Это главное. Поэтому в данном случае родственники имеют, что называется, побочное право», — заявила она.

Собеседница RTVI также напомнила, как на практике используются средства маткапитала: «В основном 90% средств направляют на покупку жилья и улучшение жилищных условий. И потом — это же не те деньги, которые вживую сразу отдаются, надо же понимать».

Кроме того, Останина уточнила: «Я обсуждаю только те инициативы, которые уже юридически оформлены и поступили в комитет. Такого законопроекта у нас нет».