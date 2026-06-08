Президент США Дональд Трамп после недавней встречи с патриархом Иерусалимским Феофилом III рассматривает его как возможного посредника в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщили источники израильского новостного портала Ynet.

В конце июня Феофил в рамках этой инициативы может встретиться с президентом России Владимиром Путиным, утверждают собеседники интернет-издания. В Москве эту информацию не комментировали.

По словам источников, ключевое преимущество православного иерарха в том, что это «фигура вне политики, пользующаяся религиозным и моральным авторитетом».

Патриарх Иерусалимский — фигура, которой доверяют обе стороны благодаря его положению в православном мире и личному участию в различных дипломатических и гуманитарных инициативах, говорится в статье. В то же время в заголовке публикации Ynet Феофил назван «маловероятным» посредником.

Трамп и Феофил провели 40-минутный разговор в Белом доме 4 июня. Среди прочего они обсудили возможность того, что патриарх поможет установить канал связи между Москвой и Киевом.

Патриарх Иерусалимский Феофил III уже дважды встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Впервые это произошло в мае 2013 года, когда российский лидер принял Феофила III и патриарха Кирилла в своей резиденции в Сочи. Вторая встреча в том же составе прошла в Кремле в ноябре 2019 года.

В ноябре 2025 года Путин наградил Феофила III орденом Дружбы «за большой вклад в информационное сопровождение мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

Российский журналист Максим Шевченко назвал Феофила «крайне интересной кандидатурой для посредничества между Россией и Украиной». Он отметил, что после избрания Феофила патриархом Иерусалимским в 2005 году Израиль еще два года отказывался его признавать и оказывал давление, в том числе замораживая счета патриархата.

«Суд, конечно, признал правоту Феофила III, но именно при [израильском премьере Биньямине] Нетаньяху антицерковные практики в Израиле нарастили оборот. Вот только зачем Трампу предлагать этого кандидата и чего он хочет добиться в Израиле через войну России и Украины?» — написал Шевченко в своем телеграм-канале.

Украинские СМИ, в свою очередь, задаются вопросом, идет ли речь о реальном канале переговоров или об «очередной попытке Трампа найти нестандартного посредника, который для России удобнее, чем для Украины».