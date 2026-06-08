Россия в июне планирует сократить экспорт сырой нефти, чтобы направить часть объемов на переработку для покрытия внутренних потребностей, сообщает Reuters со ссылкой на источники на рынке. Они связывают это с дефицитом топлива «в некоторых регионах» страны и снижением добычи сырья.

Собеседники агентства в отрасли утверждают, что предварительно объемы отгрузки сырой нефти из западных портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск могут снизиться с 2,5 млн баррелей в сутки в мае до 1,7 млн б/с в июне.

На прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак признал снижение добычи нефти по сравнению с началом года. Он объяснил это тем, что в стране «ряд НПЗ находится на внеплановом ремонте». По его словам, добыча будет увеличиваться по мере возвращения нефтезаводов в рабочий режим.

Позднее в интервью «Вестям» Новак сказал, что на внутреннем рынке нефтепродуктов «есть определенные отклонения», хотя в целом оценил ситуацию как «стабильную».

«Правительство в штабном режиме вместе с Минэнерго, Федеральной антимонопольной службой, компаниями принимает все меры для того, чтобы внутренний рынок был обеспечен полностью нефтепродуктами, особенно с учетом сезонного спроса», — заявил он.

Вице-премьер напомнил об уже принятых решениях правительства по защите внутреннего рынка топлива — в частности, о запрете на экспорт бензина и авиационного керосина.

Российским экспортерам до сих пор удавалось сохранять объемы поставок нефти, несмотря на удары украинских беспилотников по портовой инфраструктуре, но сокращение производства нефтепродуктов внутри страны было неизбежным, говорят источники Reuters.

По их оценкам, в апреле падение добычи нефти в России оказалось максимальным за последние шесть лет. По сравнению со средними показателями предыдущих месяцев этого года добыча сократилась на 300—400 тыс. б/с, а по сравнению с концом прошлого года — на 500—600 тыс. б/с, говорится в публикации Reuters.

В мае добыча нефти могла еще снизиться — примерно на 100 тыс. б/с по сравнению с апрельским уровнем, продолжают собеседники агентства.

Они ожидают, что Россия в июне попытается увеличить переработку нефти на 250—400 тыс. баррелей в сутки, однако восстановление добычи «займет значительное время».

Ранее Bloomberg сообщил, что морской экспорт российской нефти достиг максимума с начала военной операции на Украине.

Что касается дефицита топлива, то он, к примеру, наблюдается в Крыму (а также Севастополе) с конца мая. Бензин АИ-95 в приоритетном порядке отпускают для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Введены лимиты до 20 литров. Для обычных автовладельцев закрыли продажу за наличные.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что ситуация находится под контролем президента России Владимира Путина, который дал необходимые поручения. По его словам, на нормализацию требуется около 30 дней.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 8 июня заявил, что Минэнерго разрабатывает комплекс мер для устранения дефицита.

«Соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений ажиотажа совершенно необоснованного», — передал его слова РБК.

Проблемы с топливом в Крыму могут быть связаны с ударами ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия» — логистическому коридору, ведущему на полуостров, писал 2 июня телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны России Михаила Звинчука.