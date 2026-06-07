Россия экспортирует рекордные объемы сырой нефти с начала СВО, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания танкерных перевозок.

С начала года средний объем отгрузок составляет 3,46 млн баррелей в сутки, что примерно на 120 тыс. баррелей превышает показатели 2025 года и среднегодовые значения каждого года с февраля 2022 года. В мае средний показатель отгрузок сырой нефти составил 3,64 млн баррелей в сутки.

Данные отслеживания танкеров показывают, что количество российской нефти, находящейся в перевозке в море, продолжает расти: оно достигло 124 млн баррелей и примерно на 25% превысило минимум середины апреля.

Индия нарастила закупки после приостановки санкционных ограничений: поставки российской нефти в эту страну в мае составили в среднем 1,76 млн баррелей в сутки, что на 63% выше показателей февраля.

Экспорт через российские порты Приморск, Усть-Луга и Новороссийск вырос в мае на 15% по сравнению с апрелем, достигнув 2,5 млн баррелей в сутки. Это самый высокий показатель с сентября 2025 года.

Параллельно Россия, стремясь удовлетворить растущий спрос со стороны азиатских покупателей и компенсировать влияние санкций, наращивает отгрузки из крупного дальневосточного порта Козьмино — они уже выросли примерно на 20% в мае.

Дополнительные поставки позволят Козьмино увеличить общий объем отгрузок до 900 тыс. баррелей в сутки в ближайшие месяцы по сравнению со средним показателем около 750 тысяч баррелей в первой половине года.