Китайские инженеры установили новый рекорд скорости для поездов на магнитной подушке. Макет поезда массой в тонну смог всего за 5,3 секунды разогнаться до 800 км/ч — это сопоставимо по скорости с реактивным самолетом, передает CGN.

Рекордный разгон экспериментального макета массой 1110 кг состоялся на участке высокоскоростной железнодорожной лаборатории в провинции Хубэй протяженностью 1 километр.

В ходе эксперимента макет удалось всего за 5,3 секунды разогнать от нуля до 800 км/час. Это сравнимо со скоростями современных реактивных лайнеров, отмечают эксперты.

Это уже третий рекорд подряд за последние месяцы в данной лаборатории для макета поезда на магнитной подушке, созданного по технологии маглев (от англ. magnetic levitation — «магнитная левитация»).

Серия рекордов началась в июне 2025 года, когда макет впервые удалось разогнать до скорости 651 км/ч, а затем до 700 км/ч. В планах инженеров достигнуть скорости в 1000 км/час.

Вагон, левитирующий за счет магнитов над путями, разгоняется до высоких скоростей благодаря отсутствию трения и за счет переменного электромагнитного поля. При укладке путей для него не допускаются отклонения больше 0,5 мм.

В ходе эксперимента также была продемонстрирована способность системы к контролируемому эффективному торможению поезда: макет резко остановили на участке всего в 200 метров.

В будущем эту технологию китайские инженеры намерены использовать для запуска ракет и авиационной техники. По состоянию на 2026 год в мире действуют шесть систем поездов на магнитной подушке на основе технологии маглев — три в Китае, две в Южной Корее и одна в Японии.