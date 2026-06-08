Поздравления президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Никола Пашиняна — это плохой сигнал. Таким мнением с RTVI поделился глава парламентского комитета Сербии по делам диаспоры, депутат от движения «Мы — голос народа» Драган Станоевич.

Станоевич напомнил, что аналогичные поздравления от Макрона получал в свое время украинский лидер Владимир Зеленский.

«Запад спит и мечтает нанести вред России. Ради этого они готовы обещать и Армении, и другим кавказским республикам все что угодно, лишь бы превратить их в прокси в этой гибридной войне против России», — убежден сербский парламентарий.

По его словам, между политикой Пашиняна и Зеленского просматриваются сходства, которые не сулят Армении ничего хорошего — если принять во внимание, к чему этот политический курс привел Украину.

В пример Станоевич привел подавление оппозиционных партий и движений, аресты политических противников и другие попытки вытеснить их из избирательного поля: он считает, что такими способами действуют нынешние власти Армении, повторяя ошибки украинских коллег и превращая выборы в недемократический процесс.

При этом, напомнил сербский депутат, для Армении на кону стоят заработки ее граждан в России и экономические преференции, которые республика получает от союзных интеграционных объединений и поставок дешевых энергоносителей из РФ.

По мнению Станоевича, вместо победы на парламентских выборах Пашинян должен был «ответить перед народом за потерю Нагорного Карабаха».

Голосование за кандидатов в депутаты Национального собрания (парламента) Армении состоялось вчера, 7 июня.

По данным ЦИК республики, «Гражданский договор» Пашиняна занял первое место с 49,81% голосов. Макрон поздравил армянского премьера с победой постом в соцсети Х.

«Рассчитываю продолжить вместе с вами начатую работу по дальнейшему укреплению нашего сотрудничества на благо наших народов, поддержке мира и суверенитета Армении, а также сохранению динамики сближения с Европой», — написал он.

Оппозиционный блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» стал вторым, получив 23,29%. Тройку лидеров замыкает «Альянс Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна с 9,94% — но четырехпроцентный барьер также преодолела «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.